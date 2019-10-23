Трехсекундный клип Кайли Дженнер за несколько дней набрал миллиард просмотров

Трехсекундный клип американской звезды реалити-шоу Кайли Дженнер за несколько дней набрал миллиард просмотров в социальной сети TikTok.
Разработчики приложения рассказали изданию, что хэштег #RiseandShine установил рекорд на платформе, став самой быстрорастущей темой.
Начиная с 16 октября, тег просмотрели четыре миллиона пользователей, во второй день — 70 миллионов, а к воскресенью — один миллиард.
Источником вирусного момента стало видео, опубликованное на YouTube-канале Кайли Дженнер на прошлой неделе, на котором она поет для своей дочери Сторми колыбельную Rise and Shine, когда проводит экскурсию по офису своего косметического бренда.
Источник: РИА Новости