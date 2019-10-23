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Общество / Стиль жизни

Трехсекундный клип Кайли Дженнер за несколько дней набрал миллиард просмотров

09:35 23.10.2019
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Хэштег #RiseandShine установил рекорд, став самой быстрорастущей темой.Начиная с 16 октября, тег просмотрели четыре миллиона пользователей, во второй день — 70 миллионов, а к воскресенью — один миллиард.

Трехсекундный клип Кайли Дженнер за несколько дней набрал миллиард просмотров

Кайли Дженнер поет для своей дочери Сторми колыбельную Rise and Shine

Трехсекундный клип американской звезды реалити-шоу Кайли Дженнер за несколько дней набрал миллиард просмотров в социальной сети TikTok.
Разработчики приложения рассказали изданию, что хэштег #RiseandShine установил рекорд на платформе, став самой быстрорастущей темой.
Начиная с 16 октября, тег просмотрели четыре миллиона пользователей, во второй день — 70 миллионов, а к воскресенью — один миллиард.
Источником вирусного момента стало видео, опубликованное на YouTube-канале Кайли Дженнер на прошлой неделе, на котором она поет для своей дочери Сторми колыбельную Rise and Shine, когда проводит экскурсию по офису своего косметического бренда.
Источник: РИА Новости
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