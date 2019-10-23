Фотомарафон «Дорогие мои родители» вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск»

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Фотомарафон «Дорогие мои родители»

Сегодня, 23 октября, в газете «Курьер.Среда.Бердск» вышел фотомарафон — «Дорогие мои родители», посвященный нашим родителям. Приурочен проект декаде пенсионеров и Дню бабушек и дедушек, которые отмечаются в октябре.

Спешите купить газету!

Вы можете купить газету и подарить ее самым дорогим людям в вашей жизни, ведь благодаря им — вы тут, в этом прекрасном мире!

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