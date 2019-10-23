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Фотомарафон «Дорогие мои родители» вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск»

09:12 23.10.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Вы можете купить газету и подарить ее самым дорогим людям в вашей жизни, ведь благодаря им — вы тут, в этом прекрасном мире! Спешите!

Фотомарафон Дорогие мои родители вышел в газете Курьер.Среда.Бердск
Фотомарафон «Дорогие мои родители»
Сюжет: Фотомарафоны
Фотомарафон Дорогие мои родители вышел в газете Курьер.Среда.Бердск

Фотомарафон «Дорогие мои родители» вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск»Без фаты – можно! Стартует фотомарафон «Ах, эта свадьба» на «Курьер.Среда.Бердск»Ещё 55 новостей

Сегодня, 23 октября, в газете «Курьер.Среда.Бердск» вышел фотомарафон — «Дорогие мои родители», посвященный нашим родителям. Приурочен проект декаде пенсионеров и Дню бабушек и дедушек, которые отмечаются в октябре.

Спешите купить газету!

Вы можете купить газету и подарить ее самым дорогим людям в вашей жизни, ведь благодаря им — вы тут, в этом прекрасном мире!

Фотоальбом «Дорогие мои родители» в соцсети ВКонтакте.

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