Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Сегодня, 23 октября, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №40/2019.
В номере вы прочтете:
1. 45 рэ с носа: проверь платежку ЖКХ.
2. Отменили особое рассмотрение дела экс-полицейских.
3. Истощенных овчарок заморили голодом.
4. Подростки катались на задней ступени газели.
5. Следят за трещинами на потолке школы №9.
6. Бердску нужны дороги.
7. «Принудительная» страховка появилась в квитанциях?
8. Тротуары у дома согласованы.
9. 30 домов и две школы пострадали от гидроудара.
10. Как потрачен бюджет города.
11. 35 млн потеряно из-за переезда банкира.
12. «Скунса» пустили в теплосеть.
13. За три колоска пшеницы дали 10 лет лагерей.
14. 28 лет живет без паспорта.
15. Отец, защищая сына, швырнул на землю 4-летнего мальчика.
На обложке — 45 рэ с носа: проверь платежку ЖКХ.
Опубликован фотомарафон «Дорогие мои родители».
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