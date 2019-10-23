Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 15 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru. Опубликован фотомарафон «Дорогие мои родители».

«Курьер. Среда. Бердск», №40/2019 Сегодня, 23 октября, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №40/2019. В номере вы прочтете: 1. 45 рэ с носа: проверь платежку ЖКХ. 2. Отменили особое рассмотрение дела экс-полицейских. 3. Истощенных овчарок заморили голодом. 4. Подростки катались на задней ступени газели. 5. Следят за трещинами на потолке школы №9. 6. Бердску нужны дороги. 7. «Принудительная» страховка появилась в квитанциях? 8. Тротуары у дома согласованы. 9. 30 домов и две школы пострадали от гидроудара. 10. Как потрачен бюджет города. 11. 35 млн потеряно из-за переезда банкира. 12. «Скунса» пустили в теплосеть. 13. За три колоска пшеницы дали 10 лет лагерей. 14. 28 лет живет без паспорта. 15. Отец, защищая сына, швырнул на землю 4-летнего мальчика. На обложке — 45 рэ с носа: проверь платежку ЖКХ. Опубликован фотомарафон «Дорогие мои родители». Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 15 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции Какую прессу читаете вы? Ответить