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Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

09:20 23.10.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 15 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru. Опубликован фотомарафон «Дорогие мои родители».

Покупайте свежий номер газеты Курьер.Среда.Бердск
«Курьер. Среда. Бердск», №40/2019

Сегодня, 23 октября, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №40/2019.

В номере вы прочтете:

1. 45 рэ с носа: проверь платежку ЖКХ.

2. Отменили особое рассмотрение дела экс-полицейских.

3. Истощенных овчарок заморили голодом.

4. Подростки катались на задней ступени газели.

5. Следят за трещинами на потолке школы №9.

6. Бердску нужны дороги.

7. «Принудительная» страховка появилась в квитанциях?

8. Тротуары у дома согласованы.

9. 30 домов и две школы пострадали от гидроудара.

10. Как потрачен бюджет города.

11. 35 млн потеряно из-за переезда банкира.

12. «Скунса» пустили в теплосеть.

13. За три колоска пшеницы дали 10 лет лагерей.

14. 28 лет живет без паспорта.

15. Отец, защищая сына, швырнул на землю 4-летнего мальчика.

На обложке — 45 рэ с носа: проверь платежку ЖКХ.

Опубликован фотомарафон «Дорогие мои родители».

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 15 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.

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