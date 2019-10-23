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Убившего 4-х пешеходов в метро водителя автобуса выпустили из тюрьмы Москвы

13:15 23.10.2019 Фото: pixabay.com
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Суд отправил дело на новое рассмотрение. Виктору Тихонову изменили меру пресечения на домашний арест.

Убившего 4 х пешеходов в метро водителя автобуса выпустили из тюрьмы Москвы
Суд отправил дело на новое рассмотрение

Мосгорсуд отменил приговор водителю Виктору Тихонову, который в 2017 году въехал на автобусе в переход станции метро «Славянский бульвар», и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.

«Суд постановил отменить приговор суда первой инстанции и отправить дело Тихонова на новое рассмотрение в Дорогомиловский суд «, — сказала судья, добавив, что мера пресечения осужденному изменена на домашний арест.

Авария произошла 25 декабря 2017 года. Тихонов, управляя автобусом ЛиАЗ, на остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте выехал на тротуар и съехал в подземный пешеходный переход у метро. В результате четверо пешеходов, в том числе ребенок, погибли, еще 11 получили травмы. Вину водитель не признал. По его словам, он не нарушал правила дорожного движения, а ДТП произошло из-за неисправного технического состояния автобуса. 19 декабря 2018 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил Тихонова к 4 годам лишения свободы и взыскал 55 тыс. рублей в качестве судебных издержек. При этом суд оставил без рассмотрения вопрос о возмещении ущерба потерпевшим, предоставив им право обратиться в суд с иском в рамках гражданского судопроизводства.

Потерпевший по делу Георгий Михайлов требовал ужесточить приговор Тихонову и взыскать с него компенсацию морального вреда. «В том ДТП я потерял дочь. Требую более жесткого наказания», — сказал потерпевший.

Адвокат Равиль Саберов заявил, что его подзащитный должен быть оправдан, в том числе и потому, что дело расследовалось с серьезными нарушениями. «В частности, экспертиза двигателя проводилась без его частичной разборки. Более того, в ходе нее эксперт завел этот двигатель, изменив состав химических следов внутри него. Фактически, таким образом были уничтожены улики», — сказал защитник.

Тихонов рассказал, что имеет «водительский стаж — 34 года и за это время лишь трижды привлекался к незначительным наказаниям, к штрафам за нарушения ПДД». «Я просто не смог остановить тот автобус», — сказал водитель.

Источник: ТАСС

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