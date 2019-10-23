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Новый император взошел на престол в Японии

16:00 23.10.2019 Фото: pixabay.com
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ВЫ честь значимого события император Нарухито помиловал 550 тысяч человек, осужденных за незначительные преступления, в том числе нарушения правил дорожного движения и избирательного законодательства.

Новый император взошел на престол в Японии
Новый император взошел на престол в Японии

Император Нарухито объявил о своей интронизации, он стал 126-м монархом Японии, сообщает агентство Associated Press во вторник.
Как пишет агентство, церемония интронизации подтвердила, что Нарухито наследовал императору Акихито, который ранее отрекся от престола. Нарухито стал 126-м монархом Японии и первым японским императором, родившимся после Второй мировой войны.

В ходе интронизации Нарухито со своей женой Масако посетили три священных синтоистских обители, расположенных в императорском дворце. В церемонии приняли участие около 2 тыс. гостей более чем из 190 стран мира.

Церемония продлилась около получаса. Император ступил на трон Такамикура, расположенный в комнате и официально объявил о своем восшествии на престол.

За этим последовали поздравительное обращение премьер-министра и три раунда «банзай» — традиционное приветствие-пожелание императору долгих лет жизни.

После состоится серия придворных банкетов в честь интронизации императора. Первый пройдет в Императорском дворце в тот же день.

На этот раз банкеты будут проводиться четыре раза в течение четырех дней с перерывами.

В честь значимого события император помиловал 550 тысяч человек, осужденных за незначительные преступления, в том числе нарушения правил дорожного движения и избирательного законодательства.

Японское правительство приняло решение перенести с 22 октября на 10 ноября парад в честь восшествия императора на престол. Чиновники говорят, что цель состоит в том, чтобы справиться с обширным ущербом, нанесенным тайфуном «Хагибис».

Во время парада императорская чета проедет через Токио в лимузине с открытым верхом.

Ноябрьский парад станет для людей шансом поздравить императора и императрицу.

30 апреля 2019 года прежний император Акихито отрекся от престола. 1 мая на трон взошел его старший сын Нарухито.

С восхождением на престол нового императора в Японии началась новая эра «Рэйва» — «Прекрасная гармония».

Источник: tourism.interfax.ru

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