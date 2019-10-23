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Заразилась гаффской болезнью семья после ужина рыбой в Тюменской области

13:45 23.10.2019 Фото: pixabay.com
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Эта болезнь — остропротекающее заболевание, спорадически возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся зараженной рыбой. Семейство доставили в больницу на вертолете.

Заразилась гаффской болезнью семья после ужина рыбой в Тюменской области
Жители деревни отравились рыбой

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области назвало предварительную причину отравления троих жителей деревни Ачиры Тобольского района, которых накануне доставили в больницу на вертолете. По версии ведомства, опубликованной на его официальном сайте, они съели рыбу, которую выловили сами.

Само управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование с отбором проб воды и рыбы для установления причинно-следственной связи.

«В управление Роспотребнадзора по Тюменской области поступила информация о госпитализации в токсикологическое отделение ОКБ № 1 двух пациентов — членов одной семьи, проживающих в деревне Ачиры Тобольского района, у которых по клиническим проявлениям установлен диагноз „гаффская болезнь“, и нахождении еще одного члена семьи в больнице Тобольска. Предположительно, фактором передачи послужило употребление всеми членами семьи рыбы, которую они выловили сами», — говорится в официальном комментарии Роспотребнадзора.

Медработники проводят подворные обходы и уведомляют жителей о рисках возможного заражения при употреблении рыбы.

Гаффская болезнь, отмечает Роспотребнадзор, — остропротекающее заболевание, спорадически возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся зараженной рыбой. Оно не передается от человека к человеку, никакой опасности нет для окружающих от заболевших.
Как ранее сообщал Znak.com, за последние дни троих человек в тяжелом состоянии вывезли вертолетами из деревни Ачиры Тобольского района. Жители Ачир говорят, что заболевших больше, но вывозят только совсем тяжелых. Перед этим в деревне массово гибли собаки.

Информацию об эвакуации заболевших и гибели собак подтвердил глава Ачирского поселения Дильнур Яналиев. По его данным, 20 октября из Ачир вывезли по воздуху мужчину примерно 55 лет, а 21 октября — женщину 60 лет. Перед этим в деревне погибло несколько собак. По словам главы села, он уведомил о происходящем главу Тобольского района Юрия Батта. похожая история произошла в сентябре 2016 года в деревне Топкинбашево Тобольского района. Но тогда, утверждают жители Заболотья, им толком не объяснили, что произошло.

Источник: znak.com

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