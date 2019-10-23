Объявление с фото голой любовницы мужа с ценой за ночь любви разослала по Сети женщина в Саратове

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 42-летняя обвиняемая полностью признала свою вину.
По версии следствия, 22 марта гражданка залезла в телефон супруга и нашла сообщение с фотографией обнаженной женщины. В порыве ревности она скопировала фото, разместила его в соцсетях и указала телефон соперницы. При этом она написала, что дама занимается проституцией.
Знакомые потерпевшей увидели фотографии и сообщили ей. Та обратилась в полицию.
Правоохранительные органы установили, как фото появилось в интернете, и нашли злоумышленницу.
Уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни направлено в суд.
Источник: saratov.kp.ru
Ибо теперь придется ответить за распространение недостоверной информации, а также за публикацию личных данных.
Хотя я б еще и моральный ущерб потребовал.