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Лишил всех титулов фаворитку за посягательство на корону король Таиланда

13:00 23.10.2019 Фото: pixabay.com
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Длюбовница после свадьбы и коронации короля и королевы «всячески настаивала на повышении собственного статуса», после чего король принял решение возродить древний титул королевского консорта и даровать ей этот титул. Но и этого женщине-генералу оказалось мало.

Лишил всех титулов фаворитку за посягательство на корону король Таиланда
Консорта короля Таиланда разжаловали и лишили всех титулов

Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) разжаловал и лишил всех титулов 34-летнюю Сининат Вонгватчирапхакди, в июле этого года ставшую первым за сто лет официальным королевским консортом, «за проявленное отсутствие преданности королю и королеве, безответственное поведение и сеяние раздора в среде королевских и государственных служащих при королевском дворе и неповиновение», говорится в заявлении, подписанном монархом.

Заявление, имеющее силу королевского указа, опубликовано в понедельник в Royal Government Gazette, специальном издании для публикации законов и королевских указов, вступающих в силу с момента опубликования.
«За проявленное отсутствие преданности королю и королеве Таиланда, за безответственное поведение и распространение розни и сеяние раздора в среде королевских и государственных служащих и при королевском дворе, за акты неповиновения монарху лишить королевского консорта генерал-майора сухопутных войск Сининат Вонгватчирапхакди всех титулов и воинских званий и всех королевских и государственных наград», — говорится в заявлении.

Решение о разжаловании и лишении титулов королевского консорта принято на основании статей конституции Таиланда о монархии, закона о государственной службе и закона о военной службе Таиланда, говорится в документе.
Сининат Вонгватчирапхакди, бывшая медсестра, несколько лет назад поступила на военную службу и прошла подготовку по программе сил специального назначения сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил Таиланда, после чего была зачислена в личную охрану короля, в то время еще престолонаследника, и в этом качестве дослужилась до генерал-майора. Королева Сутхида, прошедшая такую же подготовку, тогда возглавляла личную охрану своего нынешнего супруга. В настоящее время королева Сутхида является заместителем командующего королевской гвардией, командует которой сам монарх.

В заявлении отмечается, что Вонгватчирапхакди «постоянно пыталась повлиять на решение короля вступить в официальный брак и возвести в королевское достоинство Ее Величество королеву Сутхиду», а после свадьбы и коронации короля и королевы «всячески настаивала на повышении собственного статуса», после чего король принял решение возродить древний титул королевского консорта и даровать ей этот титул.

Однако и после этого «безответственное поведение консорта не изменилось», говорится в документе. Она продолжила попытки повысить свой статус «всеми способами, включая распространение ложной информации о своем статусе и правах», что начало «угрожать единству в среде королевских служащих и военнослужащих, состоящих при королевском дворе, и безопасности государства», сказано в заявлении.
Титул королевского консорта в государствах с монархической системой носят некоронованные супруги королевских особ (например, принц-консорт в Великобритании). В королевстве Сиам (ныне Таиланд) консортами назначались спутницы монарха, не имеющие королевского звания. Титул консорта не присваивался в Таиланде с начала ХХ века до июля 2019 года.

Источник: РИА Новости

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