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Розыск: Пропавшего 14-летнего Евгения Шуршилина видели на вокзале Бердска

18:09 23.10.2019, Галина Панчева Фото: предоставлено Алексеем Шуршилиным
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Отцу пропавшего мальчика поступает много звонков, но лишь два из них пока заслуживают внимания: Женю видели на вокзале утром 22 октября и вечером этого же дня — возле ДК «Родина».

Розыск: Пропавшего 14 летнего Евгения Шуршилина видели на вокзале Бердска
Шуршилин Евгений, 14 лет

Продолжаются поиски пропавшего 14-летнего Евгения Шуршилина из Бердска. Утром 22 октября подросток ушел из дома, но в школу не пришел. Был одет в черную куртку с красной вставкой, черную шапку, светло-зеленые джинсы, черные ботинки, при себе имел серый рюкзак.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 23 октября отец мальчика Алексей Шуршилин, из отряда «Лиза Алерт» ему сообщили, что уже выслали ребят в Бердск на поиски его сына. Поиском занимается полиция. По словам Алексея Сергеевича, в доме не было никаких конфликтов, которые могли бы заставить уйти Евгения из дома. Отец полагает, что у него была с собой довольно крупная для ребенка сумма денег.

Александру Сергеевичу поступило уже много звонков, но лишь два из них привлекли его внимание. Один звонивший сообщил, что, возможно, видел мальчика утром 22 октября на железнодорожном вокзале, другой — в районе «ДК «Родина» в этот же день, но только вечером.

Мать одноклассника Евгения Марина Александровна отзывается об Евгении как о воспитанном, спокойном и уравновешенном мальчике. Она знает Женю еще с детсадовского возраста. Дети ходили в одну группу детсада, затем стали учиться в одной школе.

-Я спрашивала у сына, не могло ли что-то случиться в школе, что Женя пропал, но он говорит, что все было, как обычно — ни конфликтов ни с учителями, ни с учащимися, — отметила Марина Александровна.

Родители одноклассников Евгения узнали о том, что мальчик пропал в 11 часов вечера 22 октября. И сразу же забили тревогу. Кто-то позвонил в «Лизу Алерт», кто-то — распространил информацию о поиске в соцсетях. Позвонили в больницы и морг. Мальчика нигде не было.

Бердчанка рассказала, что Женя воспитывается в хорошей семье. В классе дружит с тремя мальчишками. С одним, который живет в Белокаменном, вместе ходит в школу. Женя живет с папой, сестренкой, дедушкой и бабушкой в Южном микрорайоне. Его мама умерла десять лет назад.

Нет видимых причин ухода ребенка из дома, поэтому Марина Александровна не отбрасывает в сторону и предположение о том, что Евгений мог попасть на крючок какой-нибудь группы в интернете. Родители одноклассников стараются по мере сил помочь в розыске Евгения Шуршилина.

По словам старшей по новичкам отряда «Лизы Алерт» Леси, поиск — это не всегда выезд, и выезд бегом: много думаем — мало ходим, много ходим — мало думаем. Сейчас информация находится в работе в поисково-спасательном отряде. Если будет выезд, то это будет объявлено в соцсетях. Применяются стандартные методики поиска для таких ситуаций.

Как рассказала руководитель поисково-спасательного отряда «Лизы Алерт» Алеся Яблонская, они пока не объявляют активный сбор. На месте работает автономная группа. По результатам ближайших нескольких часов будет понятно, организовывать сбор или нет, отметила Яблонская.

Если у вас есть информация о мальчике, вы видели похожего ребенка или вам известно о его местонахождении, вы можете сообщить эту информацию отцу мальчика Алексею Шуршилину по телефону 8913-935-45-07.

Розыском мальчика плотно занимаются полицейские. На сайте Управления МВД по Новосибирской области появилась информация о розыске.

Отделом МВД России по городу Бердску разыскивается без вести пропавший несовершеннолетний Шуршилин Евгений Алексеевич, 31.10.2004 года рождения, который 21 октября самовольно ушел из дома 27 по улице Полярной г. Бердска и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид около 15 лет, рост около 172-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы темного цвета.

На момент ухода был одет в серую шапку, черную куртку с вставками красного цвета, расположенной в районе груди, вельветовые брюки светло-зеленого цвета, ботинки черного цвета. При себе находился школьный рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего просят сообщить в полицию по телефону: 8-383-41-3-00-23, 8-383-09-93,8-953-887-79-11, 8-383- 232-41-10.

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От редакции

Вы видели Женю?

Айс, 23 октября 2019 12:41
Какая противоречия информация. Уровновешенный, воспитанный, добрый и т. Д... возьмёт крупную сумму денег у родных. Он взрослый и понимает что его будут искать, что родные волнуются. Конфликт в семье, однозначно.
Алекс, 23 октября 2019 12:56
Вас же просят помочь найти подростка, а найти причину его ухода
Аноним, 23 октября 2019 13:28
Алекс,
не поняв и не ликвидировав причину, можно хоть каждый день будет просить помощи в поиске.
Поскольку тут криминала никакого нет: достаточно взрослый парень, запасшись деньгами, ушел.
Как деньги кончатся - сам найдется.
А вот подумать о причинах. по которым он это сделал - необходимо.
аноним, 23 октября 2019 13:31
14 лет очень сложный возраст. Даже у тихих, спокойных и воспитанных детей иногда в этом возрасте крышу срывает. Найдется. Главное чтобы не повторял больше такое.
Ми, 23 октября 2019 13:13
Алекс.. Просто информация должна быть достоверная. Одно дело, что не все так сладко, как говорит отец и у ребёнка конфликты в семье(от спокойной, комфортной жизни не бегут).Значит побег планировался и была взята сумма денег. Другое дело, если действительно, все хорошо, ребёнок уровновешенный и тогда нужно исключать самое страшное и сразу начинать поиск. Раз поиск не начали, значит надеяться, что появится и ничего ужасного не произошло. Информация должна быть достоверная, раз уж такая ситуация. Я уверена, что беглец обнаружит ся, дело времени. Я б сразу на учёт ставила к психиатру, и семью на учёт в отдел опеки.
Новый мэр, 23 октября 2019 13:51
Взрослы,не засоряйте сайт, когда найдется Женя тогда и будете философствовать и упражняться кто из вас лучший воспитатель.
Аноним, 23 октября 2019 14:04
Я тоже в его возрасте частенько из дома уходил, хотя семья у меня была приличной, не горжусь этим, но тогда казалось, что это прикольно. Никакого надзора со стороны родителей, делаешь что хочешь.
Погуляет несколько дней и придет, хорошо, если ему не понравится, а если почувствует, что ему было хорошо без родителей, то ждите новых побегов, которые будут продолжаться все дольше и дольше.
Наталья, 23 октября 2019 16:34
А где ночевали когда уходили? И что делали во время этих побегов? Просто у меня сын такого-же возраста, тоже спокойный и воспитанный парень из благополучной полной семьи и тоже с учебой проблемы. Хочу понимать что может такого ребенка подтолкнуть к побегу, где он проводит это время и чем занят. Не поделитесь?
Аноним, 23 октября 2019 19:06
Наталья, 23 октября 2019 16:34
Не нужно вам это знать, боюсь, что вы будете шокированы, забьете еще себе голову ненужным, будете сильнее контролировать ребенка, тогда точно может сбежать. "Меньше знаешь - крепче спишь" - это как раз тот случай.
Лариса, 23 октября 2019 17:02
Уважаемые взрослые! Мы воспитываем наших детей, кто как может. Важно доверие ребенка к вам. Чтобы он поделился с вами своими переживаниями. Старайтесь быть своему дитю внимательным и ласковым. Мир вашему дому!
Аноним, 23 октября 2019 17:04
На страничке в ВК мальчик онлайн...
a.danilov, 23 октября 2019 17:07
точнее, тот кто зашёл под его аккаунтом.
Евгения, 23 октября 2019 18:45
Часто наблюдаются открытые колодцы,может стоит проверить,есть ли колодцы по пути от дома в школу.
Эх, 23 октября 2019 19:44
Напрягает, что телефон недоступен..

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