Розыск: Пропавшего 14-летнего Евгения Шуршилина видели на вокзале Бердска

Отцу пропавшего мальчика поступает много звонков, но лишь два из них пока заслуживают внимания: Женю видели на вокзале утром 22 октября и вечером этого же дня — возле ДК «Родина».

Шуршилин Евгений, 14 лет

Продолжаются поиски пропавшего 14-летнего Евгения Шуршилина из Бердска. Утром 22 октября подросток ушел из дома, но в школу не пришел. Был одет в черную куртку с красной вставкой, черную шапку, светло-зеленые джинсы, черные ботинки, при себе имел серый рюкзак.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 23 октября отец мальчика Алексей Шуршилин, из отряда «Лиза Алерт» ему сообщили, что уже выслали ребят в Бердск на поиски его сына. Поиском занимается полиция. По словам Алексея Сергеевича, в доме не было никаких конфликтов, которые могли бы заставить уйти Евгения из дома. Отец полагает, что у него была с собой довольно крупная для ребенка сумма денег.

Александру Сергеевичу поступило уже много звонков, но лишь два из них привлекли его внимание. Один звонивший сообщил, что, возможно, видел мальчика утром 22 октября на железнодорожном вокзале, другой — в районе «ДК «Родина» в этот же день, но только вечером.

Мать одноклассника Евгения Марина Александровна отзывается об Евгении как о воспитанном, спокойном и уравновешенном мальчике. Она знает Женю еще с детсадовского возраста. Дети ходили в одну группу детсада, затем стали учиться в одной школе.

-Я спрашивала у сына, не могло ли что-то случиться в школе, что Женя пропал, но он говорит, что все было, как обычно — ни конфликтов ни с учителями, ни с учащимися, — отметила Марина Александровна.

Родители одноклассников Евгения узнали о том, что мальчик пропал в 11 часов вечера 22 октября. И сразу же забили тревогу. Кто-то позвонил в «Лизу Алерт», кто-то — распространил информацию о поиске в соцсетях. Позвонили в больницы и морг. Мальчика нигде не было.

Бердчанка рассказала, что Женя воспитывается в хорошей семье. В классе дружит с тремя мальчишками. С одним, который живет в Белокаменном, вместе ходит в школу. Женя живет с папой, сестренкой, дедушкой и бабушкой в Южном микрорайоне. Его мама умерла десять лет назад.

Нет видимых причин ухода ребенка из дома, поэтому Марина Александровна не отбрасывает в сторону и предположение о том, что Евгений мог попасть на крючок какой-нибудь группы в интернете. Родители одноклассников стараются по мере сил помочь в розыске Евгения Шуршилина.

По словам старшей по новичкам отряда «Лизы Алерт» Леси, поиск — это не всегда выезд, и выезд бегом: много думаем — мало ходим, много ходим — мало думаем. Сейчас информация находится в работе в поисково-спасательном отряде. Если будет выезд, то это будет объявлено в соцсетях. Применяются стандартные методики поиска для таких ситуаций.

Как рассказала руководитель поисково-спасательного отряда «Лизы Алерт» Алеся Яблонская, они пока не объявляют активный сбор. На месте работает автономная группа. По результатам ближайших нескольких часов будет понятно, организовывать сбор или нет, отметила Яблонская.

Если у вас есть информация о мальчике, вы видели похожего ребенка или вам известно о его местонахождении, вы можете сообщить эту информацию отцу мальчика Алексею Шуршилину по телефону 8913-935-45-07.

Розыском мальчика плотно занимаются полицейские. На сайте Управления МВД по Новосибирской области появилась информация о розыске.

Отделом МВД России по городу Бердску разыскивается без вести пропавший несовершеннолетний Шуршилин Евгений Алексеевич, 31.10.2004 года рождения, который 21 октября самовольно ушел из дома 27 по улице Полярной г. Бердска и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид около 15 лет, рост около 172-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы темного цвета.

На момент ухода был одет в серую шапку, черную куртку с вставками красного цвета, расположенной в районе груди, вельветовые брюки светло-зеленого цвета, ботинки черного цвета. При себе находился школьный рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего просят сообщить в полицию по телефону: 8-383-41-3-00-23, 8-383-09-93,8-953-887-79-11, 8-383- 232-41-10.