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Заброшенный пост ГИБДД на Вшивой горке забирает в собственность Российская Федерация у полиции Новосибирска

14:15 23.10.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Откроют ли вновь пост, пока открытый вопрос. Как только здания оформят в собственность РФ, примут решение органы внутренних дел. Возможно, помещения передадут в ведомство мэрии Новосибирска.

Заброшенный пост ГИБДД на Вшивой горке забирает в собственность Российская Федерация у полиции Новосибирска
Решают возобновить ли работу поста ГИБДД на Вшивой горке
Сюжет: Заброшенные места Бердска
Заброшенный пост ГИБДД на Вшивой горке забирает в собственность Российская Федерация у полиции Новосибирска

Заброшенный пост ГИБДД на Вшивой горке забирает в собственность Российская Федерация у полиции НовосибирскаНаняли по просьбе из Москвы: Бабушку посадили охранять недостроенные высотки Минобороны в БердскеЕщё 19 новостей

Решают кому передать бывшее здание поста ГИБДД на Вшивой горке под Новосибирском. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал начальник отдела информации и общественных связей главка МВД по Новосибирской области Сергей Щекотин 22 октября. Напомним, пост ДПС на Вшивой горке пришел в упадок за шесть лет на въезде в Новосибирск. Его закрыли в 2013 году, но водители продолжают останавливаться здесь, чтобы передохнуть и проверить автомобиль.

Щекотин рассказал, что закрыли пост по приказу МВД России для совершенствования деятельности дорожно-патрульной службы.

— На данный момент объект находится на балансе управления МВД России по городу Новосибирску. Сейчас оформляется право собственности на него Российской Федерации. После этого будет принято решение о целесообразности его использования органами внутренних дел, — уточнил Сергей Щекотин.

Нужно ли возобновить работу поста ГИБДД между Бердском и Академгородком, «Курьер. Среда. Бердск» узнавал у водителей. Одни говорили, что он нужен, чтобы было больше порядка на дороге, и чтобы можно было попросить помощь при поломке. Другие против, не хотят жесткого контроля инспекторами.

Также Сергей Щекотин уточнил, что если сотрудники инспекции не будут использовать помещения, они будут переданы в мэрию Новосибирска. Читайте подробности в ближайшее время.

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