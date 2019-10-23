Заброшенный пост ГИБДД на Вшивой горке забирает в собственность Российская Федерация у полиции Новосибирска

Решают кому передать бывшее здание поста ГИБДД на Вшивой горке под Новосибирском. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал начальник отдела информации и общественных связей главка МВД по Новосибирской области Сергей Щекотин 22 октября. Напомним, пост ДПС на Вшивой горке пришел в упадок за шесть лет на въезде в Новосибирск. Его закрыли в 2013 году, но водители продолжают останавливаться здесь, чтобы передохнуть и проверить автомобиль.
Щекотин рассказал, что закрыли пост по приказу МВД России для совершенствования деятельности дорожно-патрульной службы.
— На данный момент объект находится на балансе управления МВД России по городу Новосибирску. Сейчас оформляется право собственности на него Российской Федерации. После этого будет принято решение о целесообразности его использования органами внутренних дел, — уточнил Сергей Щекотин.
Нужно ли возобновить работу поста ГИБДД между Бердском и Академгородком, «Курьер. Среда. Бердск» узнавал у водителей. Одни говорили, что он нужен, чтобы было больше порядка на дороге, и чтобы можно было попросить помощь при поломке. Другие против, не хотят жесткого контроля инспекторами.
Также Сергей Щекотин уточнил, что если сотрудники инспекции не будут использовать помещения, они будут переданы в мэрию Новосибирска. Читайте подробности в ближайшее время.