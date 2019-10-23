Заброшенный пост ГИБДД на Вшивой горке забирает в собственность Российская Федерация у полиции Новосибирска

Откроют ли вновь пост, пока открытый вопрос. Как только здания оформят в собственность РФ, примут решение органы внутренних дел. Возможно, помещения передадут в ведомство мэрии Новосибирска.

Решают возобновить ли работу поста ГИБДД на Вшивой горке

Решают кому передать бывшее здание поста ГИБДД на Вшивой горке под Новосибирском. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал начальник отдела информации и общественных связей главка МВД по Новосибирской области Сергей Щекотин 22 октября. Напомним, пост ДПС на Вшивой горке пришел в упадок за шесть лет на въезде в Новосибирск. Его закрыли в 2013 году, но водители продолжают останавливаться здесь, чтобы передохнуть и проверить автомобиль.

Щекотин рассказал, что закрыли пост по приказу МВД России для совершенствования деятельности дорожно-патрульной службы.

— На данный момент объект находится на балансе управления МВД России по городу Новосибирску. Сейчас оформляется право собственности на него Российской Федерации. После этого будет принято решение о целесообразности его использования органами внутренних дел, — уточнил Сергей Щекотин.

Нужно ли возобновить работу поста ГИБДД между Бердском и Академгородком, «Курьер. Среда. Бердск» узнавал у водителей. Одни говорили, что он нужен, чтобы было больше порядка на дороге, и чтобы можно было попросить помощь при поломке. Другие против, не хотят жесткого контроля инспекторами.

Также Сергей Щекотин уточнил, что если сотрудники инспекции не будут использовать помещения, они будут переданы в мэрию Новосибирска. Читайте подробности в ближайшее время.