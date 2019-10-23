Вонь из канализации ликвидируют за 800 млн рублей на ул. Ушакова в Бердске не раньше 2022 года

Жители улицы Ушакова в Бердске обеспокоены плохим состоянием дороги. Она существенно потеряла в качестве после крупной коммунальной аварии летом 2018 года. Напомним, что обрушение канализационного коллектора на ул. Ушакова и выход на поверхность фекальных вод тогда признали чрезвычайной ситуацией. Не без средств областного бюджета — 15 млн рублей — муниципальный Комбинат бытовых услуг заменил более 100 метров трубы. При этом провалы дороги произошли в разных местах.
— На следующий год что-то с улицей Ушакова собираются делать? — поинтересовалась у вице-мэра Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова бердчанка, пришедшая 22 октября на общественные обсуждения по развитию транспортной инфраструктуры города в рамках Новосибирской агломерации.
В частности горожанку волновало состояние проезжей части от ул. Маяковского до ул. Островского. Этот участок был перекопан во время ликвидации прошлогодней ЧС на коллекторе и перекладки трубы весной 2019-го.
Захаров напомнил, что под проезжей частью на ул. Ушакова пролегает канализационный коллектор диаметром 500 мм, который находится в «тяжелом состоянии».
— Постоянные провалы на этом участке. И пока будем терпеть такое положение дел. Но есть вариант, который согласован с министерством ЖКХ и озвучен губернатором. Он пообещал помочь. Сейчас мы проектируем дублирующий коллектор от ул. Ленина до ул. Урицкого диаметром 600 мм. В этом году КБУ обещает закончить проект, его разработку. Порядка 130-140 млн рублей он будет стоить. И нам даны обещания помочь деньгами для его реализации, — пояснил вице-мэр.
По его предположениям, финансирование возможно в следующем или 2021 годах. И только после этого город сможет приступить к полноценному ремонту дороги на ул. Ушакова. Ремонт дорожного полотна здесь Захаров назвал третьим этапом. Хотя заверил, что реконструкция улицы в части восстановления дороги возможна одновременно с ремонтом коллектора.
А пока жители домов на ул. Ушакова и посетители учреждений, расположенных на этой улице, будут дышать миазмами, доносящегося из канализации.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», весной 2019 года снова прорвало коллектор на ул. Ушакова — ближе к ул. Островского. Аварийной бригаде Комбината бытовых услуг пришлось поочередно заменить более 60 метров коллектора. На этот раз за собственные средства.
Коллектор проложили в 1968 году, срок эксплуатации 25 лет. С того времени газовая эрозия настолько «съела» канализационную трубу, что в некоторых местах она просто отсутствует. По словам директора КБУ Владимира Воспанчука, масштабно менять старый разрушенный коллектор можно только в случае строительство обводного. Его стоимость оценивается в 800 млн рублей.
Автор видео Анастасия Солодкова