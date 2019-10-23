Вонь из канализации ликвидируют за 800 млн рублей на ул. Ушакова в Бердске не раньше 2022 года

140 млн на проект дублирующего канализационного коллектора обещал дать губернатор Травников. Только после прокладки трубопровода возможен полноценный ремонт дороги на улице Ушакова, под которой текут фекальные воды.

Жители ул. Ушакова хотят ремонта дороги после ремонта коллектора

Жители улицы Ушакова в Бердске обеспокоены плохим состоянием дороги. Она существенно потеряла в качестве после крупной коммунальной аварии летом 2018 года. Напомним, что обрушение канализационного коллектора на ул. Ушакова и выход на поверхность фекальных вод тогда признали чрезвычайной ситуацией. Не без средств областного бюджета — 15 млн рублей — муниципальный Комбинат бытовых услуг заменил более 100 метров трубы. При этом провалы дороги произошли в разных местах.

— На следующий год что-то с улицей Ушакова собираются делать? — поинтересовалась у вице-мэра Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова бердчанка, пришедшая 22 октября на общественные обсуждения по развитию транспортной инфраструктуры города в рамках Новосибирской агломерации.

В частности горожанку волновало состояние проезжей части от ул. Маяковского до ул. Островского. Этот участок был перекопан во время ликвидации прошлогодней ЧС на коллекторе и перекладки трубы весной 2019-го.



— Дорога частично сужена и в зиму уходит в очень плохом состоянии. Большие навалы грунта. Очень много нареканий по этой дороге, — настаивала участница общественных обсуждений.

Захаров напомнил, что под проезжей частью на ул. Ушакова пролегает канализационный коллектор диаметром 500 мм, который находится в «тяжелом состоянии».

— Постоянные провалы на этом участке. И пока будем терпеть такое положение дел. Но есть вариант, который согласован с министерством ЖКХ и озвучен губернатором. Он пообещал помочь. Сейчас мы проектируем дублирующий коллектор от ул. Ленина до ул. Урицкого диаметром 600 мм. В этом году КБУ обещает закончить проект, его разработку. Порядка 130-140 млн рублей он будет стоить. И нам даны обещания помочь деньгами для его реализации, — пояснил вице-мэр.

По его предположениям, финансирование возможно в следующем или 2021 годах. И только после этого город сможет приступить к полноценному ремонту дороги на ул. Ушакова. Ремонт дорожного полотна здесь Захаров назвал третьим этапом. Хотя заверил, что реконструкция улицы в части восстановления дороги возможна одновременно с ремонтом коллектора.

А пока жители домов на ул. Ушакова и посетители учреждений, расположенных на этой улице, будут дышать миазмами, доносящегося из канализации.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», весной 2019 года снова прорвало коллектор на ул. Ушакова — ближе к ул. Островского. Аварийной бригаде Комбината бытовых услуг пришлось поочередно заменить более 60 метров коллектора. На этот раз за собственные средства.

Коллектор проложили в 1968 году, срок эксплуатации 25 лет. С того времени газовая эрозия настолько «съела» канализационную трубу, что в некоторых местах она просто отсутствует. По словам директора КБУ Владимира Воспанчука, масштабно менять старый разрушенный коллектор можно только в случае строительство обводного. Его стоимость оценивается в 800 млн рублей.

Автор видео Анастасия Солодкова

