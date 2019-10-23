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Здоровье / Общество

Храп ведет к смертельным заболеваниям

13:35 23.10.2019 Фото: pixabay.com
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У храпящих истончаются кости черепа, это может привести истечению цереброспинальной жидкости или ликвореи, что означает появление симптомов, похожих на деменцию.

Храп ведет к смертельным заболеваниям
Храп возникает во время сна из-за того, что стенки гортани расслабляются, и воздушные проходы сужаются

Ученые выяснили, что храп опасен для здоровья. В том числе он может стать причиной дегенеративных заболеваний мозга, сообщает cheltv.ru.

Храп возникает во время сна из-за того, что стенки гортани расслабляются, и воздушные проходы сужаются. Вибрации гортани имеют негативное последствие в виде неприятного звука, который мешает окружающим и нарушает сон самого храпящего. Поэтому люди с такой проблемой чаще чувствуют себя уставшими и уже проснувшись пребывают в сонливом состоянии.
Однако это не самые худшие осложнения. Американские специалисты рассказали, что вместе с этим истончаются кости черепа, это может привести истечению цереброспинальной жидкости или ликвореи, что означает появление симптомов, похожих на деменцию.

Помимо этого у человека ухудшается сердечный ритм и повышается вероятность возникновения болезней сердечно-сосудистой системы и инсульта.

Также, по словам экспертов, из-за недостатка кислорода могут возникать частые головные боли и депрессия.

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