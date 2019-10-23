Проектирует ясли и их строительство возле нового детсада в микрорайоне Южном власть Бердска

Сейчас идет работа над дизайн-проектом. Скоро станет известно, какую сумму потратят на строительство, и когда начнутся работы.

Ясли построят в Южном микрорайоне Бердска

В работе находится проект строительства ясель в микрорайоне Южном Бердска. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил вице-мэр по строительству и дорожному хозяйству Владимир Захаров вчера, 23 октября. Напомним, в Южном микрорайоне построили новый детский сад. 10 октября в садике дали тепло. Рядом планируют построить ясельное отделение.

— Детский сад-ясли в Южном микрорайоне сейчас находится в процессе проектирования, — сказал Владимир Николаевич.

В новом детском саду сформированы 12 групп. Его начнут посещать с конца октября 220 детей. Садик станет филиалом детского сада № 2 «Дельфин».

Также напомним, что в микрорайоне Южном идет и строительство новой школы. Работы идут быстрым темпом. Возможно, школа примет бердских школьников уже 1 сентября 2020 года.