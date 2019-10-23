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В 8 млн рублей оценил эксперт золото обнаруженное в сейфе при прорыве дамбы в Красноярском крае

16:15 23.10.2019 Фото: pixabay.com
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В сейфе было 18 килограммов шлихового золота, чистого – 1 800 – 2 700 граммов. На бирже оно сейчас «торгуется» по 3 000 рублей за грамм.

В 8 млн рублей оценил эксперт золото обнаруженное в сейфе при прорыве дамбы в Красноярском крае
Стоимость золота в сейфе затопленного в Красноярском крае прииска эксперт оценил в 8 миллионов рублей

Ударной волной, которая 19 октября снесла бараки рабочих золотодобывающего прииска на реке Сейба, смыло и помещение — спецкассу, где хранился сейф с намытым и уже очищенным золотом. Удивительно, но, как и жилые домики, это стратегическое, по сути, помещение тоже находилось здесь — в перекрытом русле реки, по сути, под шаткими дамбами. Наконец, во вторник 22 октября, сейф обнаружили.

— Следственно-оперативной группой проведено вскрытие сейфа, внутри которого обнаружено 9 колб с неповрежденными пломбами, предположительно, с золотом, — рассказали в федеральном СК. — А также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, которые изъяты и приобщены к материалам уголовного дела (вес золота и сумма содержимого сейфа пока не называется, — прим. Ред). В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о наложении ареста на золото с целью возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших.

Сколько золота могло быть в сейфе? Мы поговорили со специалистом одного из предприятий по переработке драгметаллов:

— Скорее всего, что касается содержимого сейфа, речь идет о так называемом шлиховом золоте. Именно оно потом поступает с приисков на предприятия, где выделяется чистый металл. В нем чистого драгметалла около 10, в лучшем случае, 15 процентов. Все остальное примеси. То есть, если там было 18 килограммов шлихового золота, чистого – 1 800 – 2 700 граммов.

На бирже оно сейчас «торгуется» по 3 000 рублей за грамм. Значит, сумма может быть примерно равна 5 400 000 – 8 100 000 рублей.

Но, конечно, это условные расчеты.

Что касается хранения, добычи и вывоза шлихового золота с такого рода участков, то они не вывозят его постоянно, ведь в день добывается всего по нескольку грамм драгоценной руды. Обычно его копят сезон – это весна – лето – осень, зимой работы уже нет, когда встают реки и промерзает земля. А потом вывозят на перерабатывающее предприятие специальной экспедиторской компанией. Учитывая, что сейчас сезон близится к концу, это была приличная партия для участка и, конечно, пропажа означала бы большие проблемы для руководства, которых у них и без того немало.

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