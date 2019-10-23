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Снимала на видео в Instagram свою госпитализацию в больницу с гипертоническим кризом Елена Малышева

17:00 23.10.2019 Фото: скриншот видео
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У главного телеврача резко поднялось давление до показателей 200/130. Малышева рассказала, что уже хорошо себя чувствует и всю дорогу расхваливала медиков и показывала изнутри устройство Скорой.

Снимала на видео в Instagram свою госпитализацию в больницу с гипертоническим кризом Елена Малышева
Елену Малышеву экстренно госпитализировали в московскую клинику

Врачи диагностировали гипертонический криз у ведущей «Жить здорово!». Только что стало известно о том, что Елене Малышевой стало плохо и её экстренно забрала Скорая помощь в одну из московских клиник.

У главного телеврача резко поднялось давление до показателей 200/130. Работники Скорой помощи заключили, что у Малышевой случился гипертонический криз.

Бригада снизила давление пациентки и предложила Елене поехать в клинику, чтобы врачи понаблюдали за ней и не не давали давлению снова подняться.

Ведущая «Жить здорово!» почти всё время следования записывала сторис в свой Instagram – начиная от поездки в машине и вплоть до приезда в больницу.
Малышева во время госпитализации рассказала, что уже хорошо себя чувствует и всю дорогу расхваливала медиков и показывала изнутри устройство Скорой и даже засняла себя с нового Iphone в лифте, восхитившись зеркальным потолком.

Напомним, что Елене Васильевне 58 лет и в таком возрасте давление очень часто скачет и находится в нестабильном состоянии. Ведущая сама по специальности кардиолог и тщательно следит за своим «мотором». На данный момент с руководителем и ведущей «Жить здорово!» всё в порядке и она проходит плановое обследование сердечно-сосудистой системы.

Источник: versiya.info

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От редакции

Смотрите передачи с Еленой Малышевой?

Аноним, 23 октября 2019 17:27
И на старуху бывает проруха.
Говорила, что мало пенсионный возраст повысили, надо бы еще... А оказывается, что уже и к 58ми здоровье ни к черту.
Гость, 23 октября 2019 17:42
Интересно она будет вести репортаж как ее лечат в бесплатной больнице. Или как она там пукает разными местам
Смотрящий, 23 октября 2019 18:17
Мир сошел с ума, вести в инстаграме как везут в больницу. Случись убийство или Дтп народ хватается за телефон а не помогает. перезагрузите МОЗГИ.
Аноним, 23 октября 2019 19:01
начало деменции

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