Снимала на видео в Instagram свою госпитализацию в больницу с гипертоническим кризом Елена Малышева

У главного телеврача резко поднялось давление до показателей 200/130. Малышева рассказала, что уже хорошо себя чувствует и всю дорогу расхваливала медиков и показывала изнутри устройство Скорой.

Елену Малышеву экстренно госпитализировали в московскую клинику

Врачи диагностировали гипертонический криз у ведущей «Жить здорово!». Только что стало известно о том, что Елене Малышевой стало плохо и её экстренно забрала Скорая помощь в одну из московских клиник.

У главного телеврача резко поднялось давление до показателей 200/130. Работники Скорой помощи заключили, что у Малышевой случился гипертонический криз.

Бригада снизила давление пациентки и предложила Елене поехать в клинику, чтобы врачи понаблюдали за ней и не не давали давлению снова подняться.

Ведущая «Жить здорово!» почти всё время следования записывала сторис в свой Instagram – начиная от поездки в машине и вплоть до приезда в больницу.

Малышева во время госпитализации рассказала, что уже хорошо себя чувствует и всю дорогу расхваливала медиков и показывала изнутри устройство Скорой и даже засняла себя с нового Iphone в лифте, восхитившись зеркальным потолком.

Напомним, что Елене Васильевне 58 лет и в таком возрасте давление очень часто скачет и находится в нестабильном состоянии. Ведущая сама по специальности кардиолог и тщательно следит за своим «мотором». На данный момент с руководителем и ведущей «Жить здорово!» всё в порядке и она проходит плановое обследование сердечно-сосудистой системы.



Источник: versiya.info