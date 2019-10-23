Какой первый признак наркомании? Рассказал нарколог ЦГБ Бердска

Неопрятность в мелочах у подростков в первую очередь должна насторожить родителей. Странные речь и взгляд вторичны. Путь к деградации ором не остановишь.

Пока у человека не наступила зависимость от наркотиков, его можно остановить

Как распознать, что ребенок начал употреблять наркотики? Как не допустить этого? Что нужно сделать, чтобы подросток не встал на опасный путь деградации?

Каждый из родителей рано или поздно в той или иной мере начинает тревожится: не пристрастился ли его ребенок к запрещенным веществам. Все знают, что наркомана выдают зрачки — суженные или, наоборот, расширенные, взгляд в одну точку. Но есть и другие признаки, указывающие на то, что подросток обратился к наркотикам. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал врач-нарколог бердской ЦГБ Константин Фалалеев.

Неопрятность

Родителям и близким подростка необходимо обращать внимание на бытовые мелочи. Они укажут на изменение в жизни подростка.

— Если ребенок был всегда аккуратным, завязывал шнурки, менял белье, добросовестно ходил в школу, хорошо учился и вдруг изменил поведение, в семье это сразу заметят. Увидят неопрятность в элементарных бытовых вещах. Например, перестал причесываться или надевать по утрам свежие носки. Это уже повод для беспокойства, — акцентировал доктор.

Странные речь и взгляд

Выдать начинающего наркомана, по мнению Константина Фалалеева, могут красные глаза, слишком быстрая или, наоборот, замедленная речь, бормотание, ответы невпопад.

— Происходит изменение в худшую сторону, поскольку идет деградация. Это может увидеть каждый. Человек, его поведение стали хуже, чем были, очевидна неряшливость. Все скрывается в мелочах. Употребляющий наркотики не обращает внимания на прическу, грязные воротники, рваную или мятую одежду. Падение приобретает хроническую форму, — отметил Константин Сергеевич.

При употреблении героина зрачки становятся узкими, если наркоман принимает барбитураты или соли — широкими. Но ребенок может это скрыть, задержавшись у друга, переждав вне дома активную фазу воздействия наркотиков.

Ор не поможет

— Подросток покажется просто уставшим. Но налет деградации он никак не скроет. Он виден явно. Картина хорошего человека начинает рассыпаться. И если вы это заметили, ни в коем случае нельзя гнобить ребенка, — советует врач-нарколог.

Он полагает, что, во-первых, есть некая генетическая предрасположенность. А во-вторых, нотации и ор только возбудят ненависть, ребенок вообще может уйти из дома и «слететь с катушек». Психиатрическая лечебница и реабилитационный центр «прописаны» уже при запущенной наркомании. Поэтому важно выявить факт употребления наркотиков детьми на самой ранней стадии.

— Не надо орать, нужно спокойно поговорить с ребенком неформально, как с другом, расспросить, как и где употреблял. Скорее всего, если отношения между родителями и ребенком до этого были нормальные, диалог состоится. Если же этого не было, откровенного разговора не получится. Следует аккуратно рассказать, что ждет ребенка в будущем, чем закончится этот путь вниз, в деградацию — жизнь без работы, денег, любви, будущего, с такими же наркоманами, ВИЧ, гепатитом, извращенными половыми контактами, самоубийством и смертью. Но при этом родитель сам должен быть положительным примером. Нажим с утверждением «запрещаю, потому что ты мой сын», не пройдет. Подросток с юношеским максимализмом не склонен воспринимать себя чьей-то собственностью. Но необходимо продемонстрировать, что семья готова оказать поддержку, что на нее можно опереться, — рекомендует доктор Фалалеев.

Наркотики — суррогат любви

По мнению врача-нарколога, если родители с самых ранних лет привили ребенку правильное представление о жизни, были друзьями, то непростой разговор о наркотиках будет иметь положительный эффект. А если отец всю жизнь «был призраком», тогда все наставления бесполезны, они только озлобят начинающего наркомана.

— Только своим примером в семье, здоровым образом жизни, теплыми взаимоотношениями с детьми можно спасти подростка от употребления наркотиков и пути к деградации. Нужно жить одной жизнью с детьми, вместе проводить время — есть тысячи занятий. Тогда ребенок будет знать, что его любят, и никакие наркотики не будут нужны. В первую очередь детям нужна родительская любовь. У любви нет эквивалентной замены, в том числе и наркотиками. Наркотики — это суррогат хороших отношений. Как правило, в одиночку не решаются попробовать. Находят себе компанию таких же, вроде, поддерживают друг друга, употребляют. А потом — беспорядочные половые контакты, кражи, тюрьма. Круг деградации замкнулся, — сделал вывод Константин Фалалеев.