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Сымитировали бомбардировку Крыма США

17:30 23.10.2019 Фото: pixabay.com
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Учебный вылет продолжался 12 часов, в ходе него состоялась совместная тренировка с военными из Румынии, Украины и Грузии.

Сымитировали бомбардировку Крыма США
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США

Пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем в рамках «интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами». Об этом сообщается в пресс-релизе командования Вооруженными силами США в Европе.
По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, полет проходил 19 октября, при этом один из B-52H приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку.

Учебный вылет, как говорится в сообщении командования, продолжался 12 часов, в ходе него состоялась совместная тренировка с военными из Румынии, Украины и Грузии.
Boeing B-52H Stratofortress производили в период с 1952 по 1962 год, это стратегический бомбардировщик, способный — по замыслу — доставить две термоядерные бомбы большой мощности в любую точку СССР. На сегодняшний день он остается основным самолетом дальней бомбардировочной авиации американских ВВС.
Это не первый случай появления таких бомбардировщиков у российских границ. В марте один из американских B-52H несколько раз имитировал бомбардировку базы Балтийского флота, другие два облетели Калининградскую область. Из-за полетов B-52H российские военные несколько раз поднимали в воздух истребители.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с сожалением отмечал, что появление американских бомбардировщиков вблизи российских границ создает дополнительную напряженность. Минобороны не раз призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако Пентагон ответил отказом.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Зря?

Гость, 23 октября 2019 17:35
Нашим давно пора понять, что бить нам надо "по гнезду", а не по птицам!

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