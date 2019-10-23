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Продадут с молотка разрушающееся здание ТВК и Почты России в Микрорайоне Бердска

18:00 23.10.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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В 2019 году здание выставят на торги. Оно разрушается и не подлежит восстановлению.

Продадут с молотка разрушающееся здание ТВК и Почты России в Микрорайоне Бердска
Здание ТВК и почты выставят на торги

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратились читатели с вопросом о том, почему не предпринимаются меры по ремонту здания по адресу Микрорайон №15б. Из окон 5-этажек люди видят, как задняя стена разваливается. Кирпич со стен сыпется давно.В этом здании располагается телекомпания «ТВК» и отделение почты России. Начальник отдела имущества мэрии Бердска Наталья Марусина сообщила, что администрацией принято решение продать здании.

— Здание стоит в прогнозном плане приватизации, и оно будет продано. В 2019 году будут объявлены торги. Пока оно не признано аварийным, — уточнила Наталья Дмитриевна 18 октября.

Директор компании «ТВК» Александр Кирпиченко рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что не видит смысла выкупать это здание. Пока ТВК официально не извещали о продаже здания, но информацией компания владеет.

— Причины две — это два собственника здания. В частности с почтой России договориться чрезвычайно сложно. Администрация пробовала с ними договориться, но приходится долго дожидаться ответов через Москву. Вторая причина в том, что здание сильно разрушено, — уточнил Александр Александрович 18 октября.

Кирпиченко рассказал, что компания арендует помещения в здании с 2010 года. Чтобы восстановить разрушающийся дом, нужны большие вложения. По его мнению, проще построить новое здание.

— Коммуникации все в плачевном состоянии. И воды здесь изначально не было. Мы внутри как могли ремонтировали. А снаружи оно в плохом состоянии. Мы со своей стороны присматриваем за зданием. Задняя стена разрушена, и протекает крыша,, — сообщил директор ТВК.

Александр Кирпиченко рассказал, что на место выезжала комиссия администрации, которая пришла к выводу, что стену надо разбирать до 1 этажа. Телекомпания «ТВК» будет переезжать, но куда именно руководство пока что не приняло решение.

Автор видео Алена Романцова

Автор видео Алена Романцова

Продадут с молотка разрушающееся здание ТВК и Почты России в Микрорайоне Бердска
Продадут с молотка разрушающееся здание ТВК и Почты России в Микрорайоне Бердска
Продадут с молотка разрушающееся здание ТВК и Почты России в Микрорайоне Бердска
Продадут с молотка разрушающееся здание ТВК и Почты России в Микрорайоне Бердска
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От редакции

Какова судьба здания в Микрорайоне?

Аноним, 23 октября 2019 18:27
Снос! И новык высотки,все просто

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