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Задержала экс-главу «Курортов Северного Кавказа» Ахмеда Билалова во Флориде миграционная служба США

17:45 23.10.2019 Фото: pixabay.com
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Бывший вице-президент Олимпийского комитета России проживал в доме недалеко от Майами с женой и новорожденным ребенком.

Задержала экс главу Курортов Северного Кавказа Ахмеда Билалова во Флориде миграционная служба США
Во вторник газета The Miami Herald сообщила о задержании в США Ахмеда Билалова

Во вторник газета The Miami Herald сообщила о задержании в США Ахмеда Билалова, экс-главы «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России. Газета пишет, что Билалов проживал во Флориде вместе с женой и новорожденным ребенком.

По данным источников издания, Билалова задержали в его доме в Санни Айлс Бич недалеко от Майами сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США.
В Службе иммиграционного и таможенного контроля США пока не ответили на запрос ТАСС прокомментировать информацию СМИ.

Источник в правоохранительных органах проинформировал ТАСС, что они не получали уведомления от США о задержании Билалова.
Также он сообщил, что Билалов находится в международном розыске, а МВД не прекращало расследование дела в его отношении (в 2013 году его обвинили в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации) и в мае 2019 года направляло запрос в США в рамках расследования.

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.
Посольство России в США ожидает реакции от Госдепартамента касательно информации о задержании Билалова.
«Курорты Северного Кавказа» отвечали за постройку комплекса для прыжков с трамплина «Русские горки» для Олимпийских игр в Сочи. Два трамплина построили в феврале 2012 года, но строительство инфраструктуры вокруг них затянулось и велось с существенным перерасходом. Посетивший в начале 2013 года стройку Владимир Путин подверг резкой критике компанию и самого Билалова. Завершение работ было поручено Сбербанку, а Билалов лишился постов в компании и в ОКР.

В 2013 году МВД России возбудило уголовное дело в отношении Ахмеда Билалова и его брата Магомеда — бывшего руководителя ОАО «Красная поляна». Им заочно было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации).
В 2016 году в СМИ появилась информация о прекращении дела. Однако МВД ее опровергло, сообщив тогда, что братья объявлены в розыск. Вместе с тем суды решений о заочном аресте Билаловых не принимали.
По уголовному делу был арестован, а затем отпущен бывший гендиректор ОАО «Красная Поляна» Станислав Хацкевич, его уголовное дело так и не было передано в суд.

Источник: ТАСС

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