Турция приостановила операцию «Источник мира» в Сирии после переговоров с Путиным

Статус-кво сохраняется в нынешнем районе операции «Источник мира» между Телль-Абъядом и Рас-эль-Айном глубиной до 32 километров

Турецкая операция «Источник мира» в Сирии приостановлена, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Накануне Москва и Анкара приняли меморандум о взаимопонимании.

При этом Чавушоглу подчеркнул, что операция не окончена и армия готова дать отпор курдам «в случае необходимости».

«Если террористы будут где-то проявляться, наши военные вступят с ними в бой. Осталось оружие, схроны, мины-ловушки — все это надо зачистить. Еще есть много работы. Поэтому мы остаемся на поле», — сказал министр иностранных дел в интервью агентству Anadolu.

Российско-турецкий меморандум

Во вторник Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. В результате президенты подтвердили приверженность единству и территориальной целостности арабской республики, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданского соглашения.

Как следует из документа, существующий статус-кво сохраняется в нынешнем районе операции «Источник мира» между Телль-Абъядом и Рас-эль-Айном глубиной до 32 километров.

В зону, находящуюся за пределами турецкой операции, с полудня 23 октября входят сирийские военнослужащие и российская военная полиция. Они будут содействовать отводу подразделений курдских освободительных сил и их вооружения на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов. После этого начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину десяти километров от границы к западу и востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы.

Кроме того, курдские подразделения будут выведены из Манбиджа и Телль-Рифата.

Меморандум также предусматривает, что Москва и Анкара примут меры для предотвращения проникновения террористов через сирийско-турецкую границу и будут способствовать безопасному и добровольному возвращению беженцев. Помимо этого, Россия и Турция договорились о создании совместного механизма для наблюдения за исполнением меморандума по Сирии.

В заключение в документе подчеркивается, что обе стороны продолжат работать над поиском политического решения сирийского конфликта в рамках Астанинского процесса и будут поддерживать деятельность Конституционного комитета.

Турецкая операция в Сирии

Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию «Источник мира» против курдских отрядов. Седьмого октября президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск с севера арабской республики.

Курды и Дамаск заключили соглашение о совместном противостоянии туркам, сирийская армия была стянута к северным рубежам и заняла несколько ранее подконтрольных курдам городов, в том числе впервые за пять лет вошла в Ракку.

Вашингтон и Анкара 17 октября договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22:00 мск во вторник.

Источник: РИА Новости