23.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Турция приостановила операцию «Источник мира» в Сирии после переговоров с Путиным

16:47 23.10.2019 Фото: pixabay
0

МИД страны подчеркнул, что операция не окончена и армия готова дать отпор курдам «в случае необходимости».

Турция приостановила операцию Источник мира в Сирии после переговоров с Путиным
Статус-кво сохраняется в нынешнем районе операции «Источник мира» между Телль-Абъядом и Рас-эль-Айном глубиной до 32 километров

Турецкая операция «Источник мира» в Сирии приостановлена, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Накануне Москва и Анкара приняли меморандум о взаимопонимании.
При этом Чавушоглу подчеркнул, что операция не окончена и армия готова дать отпор курдам «в случае необходимости».
«Если террористы будут где-то проявляться, наши военные вступят с ними в бой. Осталось оружие, схроны, мины-ловушки — все это надо зачистить. Еще есть много работы. Поэтому мы остаемся на поле», — сказал министр иностранных дел в интервью агентству Anadolu.

Российско-турецкий меморандум
Во вторник Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. В результате президенты подтвердили приверженность единству и территориальной целостности арабской республики, обеспечению национальной безопасности Турции и высказались в поддержку Аданского соглашения.

Как следует из документа, существующий статус-кво сохраняется в нынешнем районе операции «Источник мира» между Телль-Абъядом и Рас-эль-Айном глубиной до 32 километров.

В зону, находящуюся за пределами турецкой операции, с полудня 23 октября входят сирийские военнослужащие и российская военная полиция. Они будут содействовать отводу подразделений курдских освободительных сил и их вооружения на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов. После этого начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину десяти километров от границы к западу и востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы.
Кроме того, курдские подразделения будут выведены из Манбиджа и Телль-Рифата.

Меморандум также предусматривает, что Москва и Анкара примут меры для предотвращения проникновения террористов через сирийско-турецкую границу и будут способствовать безопасному и добровольному возвращению беженцев. Помимо этого, Россия и Турция договорились о создании совместного механизма для наблюдения за исполнением меморандума по Сирии.

В заключение в документе подчеркивается, что обе стороны продолжат работать над поиском политического решения сирийского конфликта в рамках Астанинского процесса и будут поддерживать деятельность Конституционного комитета.

Турецкая операция в Сирии

Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию «Источник мира» против курдских отрядов. Седьмого октября президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск с севера арабской республики.
Курды и Дамаск заключили соглашение о совместном противостоянии туркам, сирийская армия была стянута к северным рубежам и заняла несколько ранее подконтрольных курдам городов, в том числе впервые за пять лет вошла в Ракку.
Вашингтон и Анкара 17 октября договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22:00 мск во вторник.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда война прекратится?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин: долг в $20 млрд списала Россия странам Африки
19:10 23-10-2019
Путин: долг в $20 млрд списала Россия странам Африки
Дмитрий Киселев: сам Путин говорил, что думает о преемнике с утра до вечера
19:04 23-10-2019
Дмитрий Киселев: сам Путин говорил, что думает о преемнике с утра до вечера
За смерть пятерых сгоревших детей под Искитимом суд оставил приговор отцу в 3 года общего режима
18:52 23-10-2019
За смерть пятерых сгоревших детей под Искитимом суд оставил приговор отцу в 3 года общего режима
БердскСрочно собирают волонтеров на поиски исчезнувшего школьника Евгения Шуршилина из Бердска
18:06 23-10-2019
Срочно собирают волонтеров на поиски исчезнувшего школьника Евгения Шуршилина из Бердска
БердскПродадут с молотка разрушающееся здание ТВК и Почты России в Микрорайоне Бердска 1
18:00 23-10-2019
Продадут с молотка разрушающееся здание ТВК и Почты России в Микрорайоне Бердска
Задержала экс-главу "Курортов Северного Кавказа" Ахмеда Билалова во Флориде миграционная служба США
17:45 23-10-2019
Задержала экс-главу
БердскОтец пропавшего Евгения Шуршилина из Бердска: Нет зацепок для поиска моего сына
17:40 23-10-2019
Отец пропавшего Евгения Шуршилина из Бердска: Нет зацепок для поиска моего сына
Сымитировали бомбардировку Крыма США 1
17:30 23-10-2019
Сымитировали бомбардировку Крыма США
БердскКакой первый признак наркомании? Рассказал нарколог ЦГБ Бердска
17:15 23-10-2019
Какой первый признак наркомании? Рассказал нарколог ЦГБ Бердска
Мясо подгорело: Срочно эвакуируют людей из здания Совета Федерации в Москве
17:02 23-10-2019
Мясо подгорело: Срочно эвакуируют людей из здания Совета Федерации в Москве