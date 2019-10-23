Мясо подгорело: Срочно эвакуируют людей из здания Совета Федерации в Москве

Объявление об эвакуации сотрудников прозвучало в здании Совета Федерации из-за подгоревшего в буфете мяса, передает корреспондент ТАСС из здания верхней палаты парламента.
«В связи с возникшей необходимостью просьба покинуть свои помещения», — прозвучало из динамиков объявление. Всех попросили выйти на улицу, взяв документы и ценные вещи.
При этом пленарное заседание не прекращалось ни на минуту.
Как сказал журналистам один из представителей оперативных служб, в буфете подгорело мясо. «Мясо подгорело у людей. Система [оповещения] сработала автоматически. Все нормально. Не переживайте», — сказал собеседник агентства.
При этом в здании на втором этаже действительно ощущается запах подгоревшей еды.
Источник: Тасс