Грузовик с 39 трупами обнаружены в Великобритании

Полиция Соединённого Королевства начала расследование после обнаружения тел 39 человек в грузовике. Страшная находка была сделана в городе Грейс графства Эссекс.
По предварительным данным, среди погибших есть несовершеннолетний. По подозрению в убийстве был задержан 25-летний житель Северной Ирландии, водитель транспортного средства, сообщается в пресс-релизе на сайте полиции графства.
A 25-year-old man has been arrested after 39 bodies were found inside a lorry in Essex this morning https://t.co/2vR0fVCtfM pic.twitter.com/qAflOX0x85
— Daily Mirror (@DailyMirror) 23 октября 2019 г.
Правоохранители считают, что машина из Болгарии попала на территорию страны 19 октября.
Ранее News.ru рассказывал, что в Британии сотни мигрантов без причин пребывают в заключении. Многие из них находятся в суицидальном состоянии либо являются жертвами пыток.
Источник: news.ru
Наверняка же Путин лично все это подстроил