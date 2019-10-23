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Грузовик с 39 трупами обнаружены в Великобритании

19:16 23.10.2019 Фото: youtube.com/RTUKnews
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По предварительным данным, среди погибших есть несовершеннолетний. По подозрению в убийстве был задержан 25-летний житель Северной Ирландии

Грузовик с 39 трупами обнаружены в Великобритании
Тела 39 человек обнаружены в грузовике в Великобритании

Полиция Соединённого Королевства начала расследование после обнаружения тел 39 человек в грузовике. Страшная находка была сделана в городе Грейс графства Эссекс.

По предварительным данным, среди погибших есть несовершеннолетний. По подозрению в убийстве был задержан 25-летний житель Северной Ирландии, водитель транспортного средства, сообщается в пресс-релизе на сайте полиции графства.

Правоохранители считают, что машина из Болгарии попала на территорию страны 19 октября.

Ранее News.ru рассказывал, что в Британии сотни мигрантов без причин пребывают в заключении. Многие из них находятся в суицидальном состоянии либо являются жертвами пыток.

Источник: news.ru

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От редакции

Маньяк?

Аноним, 23 октября 2019 19:23
ну фсе, теперь жди санкций против России.
Наверняка же Путин лично все это подстроил

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