Грузовик с 39 трупами обнаружены в Великобритании

Полиция Соединённого Королевства начала расследование после обнаружения тел 39 человек в грузовике. Страшная находка была сделана в городе Грейс графства Эссекс.

По предварительным данным, среди погибших есть несовершеннолетний. По подозрению в убийстве был задержан 25-летний житель Северной Ирландии, водитель транспортного средства, сообщается в пресс-релизе на сайте полиции графства.

A 25-year-old man has been arrested after 39 bodies were found inside a lorry in Essex this morning https://t.co/2vR0fVCtfM pic.twitter.com/qAflOX0x85

— Daily Mirror (@DailyMirror) 23 октября 2019 г.