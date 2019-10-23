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Срочно собирают волонтеров на поиски исчезнувшего школьника Евгения Шуршилина из Бердска

18:06 23.10.2019, Анастасия Солодкова Фото: Предоставлено Алексеем Шуршилиным
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Место сбора — парковка у ТЦ «Орбита». При себе иметь фонарики и теплую одежду. Мальчик пропал без вести утром 22 октября. Вторые сутки его ищут добровольцы и полицейские.

Срочно собирают волонтеров на поиски исчезнувшего школьника Евгения Шуршилина из Бердска
Шуршилин Евгений, 14 лет

-На поиск 14-летнего бердского школьника Евгения Шуршилина нужны люди, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск»  23 октября в 18.00 руководитель направления по связям со СМИ поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Елизавета Лиманская.

Место сбора: Бердск, ул. Первомайская, 121, парковка у ТЦ «Орбита». Время сбора: в течение часа. Форма одежды: город/лес. С собой: перекус, фонари, рации, батарейки, теплая одежда, шапка. Инфорг поиска: Катя 8(999)462-16-01.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», мальчик утром 22 октября ушел в школу, но на занятиях не появился. Его до сих пор ищут полицейские и волонтеры. По словам отца Жени, пока нет никаких зацепок для поисков его сына.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просим обратиться на горячую линию отряда «Лиза Алерт» — 8 800 700 54 52 или по номеру 112. Звонки на оба номера бесплатны.

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