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За смерть пятерых сгоревших детей под Искитимом суд оставил приговор отцу в 3 года общего режима

18:52 23.10.2019 Фото: ГУ МЧС по НСО
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Перфильев ненадлежащим образом воспитывал своих 6 детей, применял недопустимые методы воспитания, бил детей, применял психическое насилие над ними, ненавидел их. Дети сгорели в пожаре от короткого замыкания.

За смерть пятерых сгоревших детей под Искитимом суд оставил приговор отцу в 3 года общего режима
3 декабря 2017 года в жилом доме в поселке Степной Искитимского района сгорели дети. Причина пожара — короткое замыкание. Отец систематически бил малолетних детей

Приговором Искитимского районного суда от 21 июня 2019 31-летний Владимир Перфильев признан виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетними, в причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, если это не повлекло последствий указанных в ст.ст. 111, 112 УК РФ, в отношении двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного, в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщает прокуратура НСО.

Судом установлено, что Перфильев ненадлежащим образом воспитывал своих шестерых детей, применял недопустимые методы воспитания, выражающиеся в пренебрежительном обращении с ними, физическом и психическом насилии над детьми, демонстрации неприязни к ним, проявлении антиобщественного, безнравственного поведения со своей стороны. Из материалов дела следует, что дети жили в антисанитарных условиях, без горячей воды и пр.

Из-за нарушения Перфильевым правил пожарной безопасности в доме случился пожар, в котором в ночь со 02 на 03 декабря 2017 года погибли пятеро его детей. Осужденный не принял меры к их спасению.

Действия Перфильева квалифицированы судом по ст. 156 УК РФ, п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, ч. 3 ст. 109 УК РФ.

По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В апелляционных жалобах осужденный оспаривал доказанность своей вины.

С доводами жалоб апелляционная инстанция не согласилась. Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор в отношении Перфильева.

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