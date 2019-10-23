Путин: долг в $20 млрд списала Россия странам Африки

Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки, завили президент страны.

Россия списала африканским странам долги на сумму свыше $20 миллиардов Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше 20 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.

-Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов», — сказал Путин на пленарном заседании экономического форума «Россия-Африка» в Сочи, пишет РИА Новости.

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