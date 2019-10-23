Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше 20 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.
-Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов», — сказал Путин на пленарном заседании экономического форума «Россия-Африка» в Сочи, пишет РИА Новости.
Путин: долг в $20 млрд списала Россия странам Африки
Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки, завили президент страны.
Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше 20 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.
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От редакции
Надо помогать?
Аноним, 23 октября 2019 20:05
Я думаю надо пенсии россиянам отменить и помочь ещё странам Океании. Там тоже бедность.
Я, 23 октября 2019 21:26
Да уже отменили
Аноним, 23 октября 2019 20:57
Это 130 миллиардов рублей. За такие деньги из Новосибирской области конфету можно сделать. Хотя о чем я
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