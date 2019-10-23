Тело без вести пропавшего ревизора с переломами и ожогами нашли под опорой ЛЭП в Омске

Омский ревизор, которого разыскивали 8 дней, погиб после падения с опоры ЛЭП

21 октября около СНТ «Садовод-1» в пригороде Омска под высоковольтной линией электропередач было обнаружено тело находившегося в розыске как без вести пропавший 35-летнего ревизора. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по факту смерти мужчины проводится доследственная проверка, сообщает СК по Омской области.

По предварительным данным, установленным в ходе осмотра следователем и экспертом места происшествия и тела погибшего, смерть мужчины, лежавшего рядом с опорой ЛЭП, наступила в результате переломов и повреждений внутренних органов, характерных для падения с высоты более 4 метров. Кроме того, на одежде погибшего обнаружены следы возгорания, что может свидетельствовать о том, что мужчина, ранее высказывавший близким мысли о смерти, забравшись на опору, мог получить удар электротоком. Более точно обстоятельства его смерти будут установлены в ходе проверочных мероприятий, по итогам которых будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ.