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Общество / Стиль жизни

У Турецкой системы all inclusive появился конкурент

22:40 23.10.2019 Фото: pixabay.com
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Отели китайского курорта Хайнань решили перевлечь себе успешный Турецкий опыт с популярной системой all inclusive («все включено»).

У Турецкой системы all inclusive появился конкурент

Россияне охотно пользуются системой all inclusive в отелях из-за того, что в прошлом в стране был постоянный дефицит продуктов

Отели популярного среди российских туристов китайского курорта Хайнань решили привлечь туристов системой all inclusive («все включено»), которая практикуется в Турции: об этом сообщил президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин.

«Специально для этого мы пригласили специалистов из Турции, а также сами ездили в Турцию для того, чтобы досконально изучить все тонкости этой системы», — рассказал Ван Дон Чин.

По его словам, российские туристы составляют до трети от общего потока иностранцев на Хайнане. Ван Дон Чин добавил, что сперва all inclusive планируют внедрять в четырех- и пятизвездочных отелях, а затем это коснется и трехзвездочных гостиниц. Он также заверил, что заметного увеличения стоимости пребывания в отелях из-за введения «все включено» не будет. Так, тур на шесть дней на двоих можно приобрести за 50 тысяч рублей.
Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что россияне охотно пользуются системой all inclusive в отелях из-за того, что в прошлом в стране был постоянный дефицит продуктов.
Другой причиной популярности системы all inclusive он назвал слабое владение россиян иностранными языками. «Непонятно, что написано в меню, люди не понимают, что это. А при системе all inclusive они все видят и спокойно берут», — сказал Бухаров.
Источник: РИА Новости
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