У Турецкой системы all inclusive появился конкурент

Россияне охотно пользуются системой all inclusive в отелях из-за того, что в прошлом в стране был постоянный дефицит продуктов Отели популярного среди российских туристов китайского курорта Хайнань решили привлечь туристов системой all inclusive («все включено»), которая практикуется в Турции: об этом сообщил президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин.

«Специально для этого мы пригласили специалистов из Турции, а также сами ездили в Турцию для того, чтобы досконально изучить все тонкости этой системы», — рассказал Ван Дон Чин.

По его словам, российские туристы составляют до трети от общего потока иностранцев на Хайнане. Ван Дон Чин добавил, что сперва all inclusive планируют внедрять в четырех- и пятизвездочных отелях, а затем это коснется и трехзвездочных гостиниц. Он также заверил, что заметного увеличения стоимости пребывания в отелях из-за введения «все включено» не будет. Так, тур на шесть дней на двоих можно приобрести за 50 тысяч рублей.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что россияне охотно пользуются системой all inclusive в отелях из-за того, что в прошлом в стране был постоянный дефицит продуктов.