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Работа в Бердске

16:37 24.10.2019
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Ищу работу: Бесплатно размести резюме на сайте www.rabotanso.ru. Ищу работника: бесплатно размести вакансию на сайте www.rabotanso.ru.

Работа в Бердске

Все меньше объявлений о поиске работы и о вакансиях в газетах и журналах, но все больше их на специализированных сайтах по поиску работу.
В Бердске на сайте www.rabotanso.ru для тех, кто ищет работников, и тех, кто ищет работу, предоставлены большие возможности.

Размещать вакансии и резюме могут не только жители Бердска, но и из других регионов Новосибирской области и России.

Соискателям

Соискатели работы, имея регистрацию на сайте, могут бесплатно размещать неограниченное количество резюме. Могут из своего кабинета подписываться на вакансии, вносить правку в резюме, отключать его или продлевать, могут получать письма от работодателей. Полную информацию в резюме соискателя могут видеть только зарегистрированные на сайте работодатели.

Работодателям

Работодатели, имея регистрацию на сайте, могут бесплатно иметь одну активную вакансию. При оплате одного из тарифов они могут иметь 20 или 50 активных вакансий плюс к ним дополнительные возможности. Например, подписка на резюме соискателей, приоритет в поиске.

Кроме этого, работодатели могут отдельно покупать услуги. Счет на услугу можно выписать из личного кабинета на сайте www.rabotanso.ru или оплатить непосредственно через интернет.

Каждый сможет видеть статистику просмотров своей вакансии или резюме.
В нашем регионе самым старейшим и востребованным ресурсом по поиску работы был и остается сайт НГС. С недавних пор размещение вакансии стало там платным, 600 рублей за одну вакансию.

На сайте www.rabotanso.ru одна вакансия остается бесплатной по-прежнему.
Размещенные вакансии и резюме выходят в информерах на сайтах www.kurer-sreda.ru и www.vesiskitim.ru

Задать свои вопросы вы можете, позвоните 8(383-41)2-15-51, 8(383-41)2-70-12.
Если вы хотите прослушать презентацию сайта, рассказ о его возможностях, звоните, и мы к вам приедем.

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