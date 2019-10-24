Город, которого нет: Историю затопленного Бердска напишите с «Курьер. Среда. Бердск»

Пришло время издать книгу о старом Бердске. За годы работы над проектом «Город, которого нет» в редакции накопился богатый материал: воспоминания жителей затопленного города и статьи, в основу которых легли архивные документы бердского городского историко-художественного музея. На идею создания книги редакцию подтолкнул недавно воплотившийся в жизнь проект «Победители» — издательский дом «БукЪвица» при поддержке горадминистрации и спонсорской помощи выпустил 100-страничный одноименный буклет.
Несомненно, все, что связано с историей города, вызывает неподдельный интерес у любого бердчанина. К тому же, воспоминания старожилов читаются на одном дыхании. В них отражены реальные события. А где-то к этим событиям прибавляются мистические составляющие. Предлагаем вашему вниманию некоторые из них.
Мужчина в черном
Я неслась по болоту, порой проваливаясь в жижу по пояс. Вернулась домой мокрая, грязная. И узнала страшную весть: началась война.
Зоя Максимова, 2011 год
В лес за шишками
Я не помню, чтобы в старом Бердске выращивали цветы. Их не было ни во дворах домов, ни в городском парке.
Картинка из детства. Раннее летнее утро. Только начинает светать. Сонная ребятня собирается возле оговоренного места и отправляется в лес за земляникой. В полдень с полными бидонами возвращаемся домой. И за обе щеки начинаем с молоком уплетать эту восхитительную ягоду. Какое варенье, мы всю землянику с молоком и съедали!
Когда начинались проблемы с топливом, те же дети брали ведра, мешки, корзины и собирали в лесу шишки. Ими потом топили печи или разжигали самовары.
Многие семьи Бердска по осени ездили на заготовки в Завьялово. Грузили на пароход «Коммунар» бочки, брали с собой соль и через неделю возвращались с солеными грибами и моченой брусникой, которых хватало на всю долгую зиму.
Екатерина Финощенкова, 2011 год
На Бусленке возили дрова
В войну жизнь была суровая. Семью от голода спасала корова. Правда, молока давала не слишком много, восемь литров, да и то половину нужно было сдавать на молоканку. И каждое утро я с бидончиком бегала сдавать молоко.
Такой умной коровки не было ни у кого в Бердске. Пойду доить Бусленку, а пальчики слабые, получается долго. Так коровка устанет, тихонько, чтобы не перевернуть ведро, отойдет в сторону. Ляжет, отдохнет. Затем встанет и подойдет ко мне, чтобы до конца отдать молоко. На Бусленке еще возили сено и дрова. Никогда с ней не было проблем — такой была послушной.
Валентина Марченко, 2011
Рыжик отправился в Ленинград
Отец не вернулся с войны. До войны он работал заместителем директора столовой, совмещая это с должностью кладовщика. Одним из его увлечений была художественная самодеятельность. Папа отлично плясал. И для него было очень важно иметь хорошие сапоги. И они у него были. Когда уходил на фронт, маму просил сохранить детей и сапоги. И сапоги много-много лет висели в кладовке, дожидаясь хозяина. Все потому, что пропавшего без вести мужа мама ждала до последнего своего дня.
В послевоенные годы по Бердску ездил «воронок» и собирал кошек и котят для жителей Ленинграда (город страдал от нашествия крыс). В их семье был красивый рыжий кот. Со слезами мы отдавали Степку, с которым даже во время войны делились молоком и едой. Так настояла мама, сказав, что, может быть, в Ленинграде Степка встретится с нашим отцом.
Людмила Капралова, 2011 год
Что за зонтики летят из самолета?
Первый в своей жизни художественный фильм я увидел в бердском клубе. Тогда в 1955 году в город привезли кино «Два капитана». Народу в зале набралось видимо-невидимо. Не хватившим сидений пришлось стоять в проходах. И вот фильм начался. Я не мог оторвать глаз от экрана: до того было чудно и интересно. Но самое странное было впереди, когда в одном из эпизодов из самолета полетели зонтики. Зачем их бросают вниз? — недоумевал я. Но как оказалось позже, это летели не зонтики, а парашютисты.
Всем классом мы посмотрели этот непередаваемо интересный фильм в числе первых зрителей. Хотел второй раз увидеть «Двух капитанов», но ничего не получилось. Все билеты были распроданы.
Геннадий Кузнецов, 2011
Опять на мосту кто-то погиб
Жили мы на улице Огнеупорной в маленьком домишке. Как раз напротив железнодорожного моста.
Помню, как по мосту очень часто проходили поезда. Почему-то всегда на крышах вагонов ехало много народу. И иногда кто-нибудь и срывался именно на мосту то под обрыв, то в воду. Люди обсуждали: опять на мосту кто-то погиб.
Во время войны в нашем доме были на постое два парня из Харькова. Эвакуированные. Как-то за работу они получили два мешка сахара-сырца. Никогда не забыть, как мы с совсем еще маленьким братишкой уплетали сладкую воду с накрошенным в нее хлебом.
Людмила Шмакова, 2012 год
Льдины выбрасывало на берег
Самым незабываемым зрелищем в Бердске был ледоход. Издалека, за мостом, начинался гул. Гул сменял треск. А потом из-за моста выплывали льдины. Они наскакивали друг на друга и набирали такую высоту над водой! Какие-то из них выбрасывало на самый берег. Лед проходил, а за ним шла шуга с грязной-грязной водой.
На это зрелище посмотреть сбегалась вся округа: и стар и млад. Ведь такое природное явление увидишь нечасто.
Наша семья жила в самом низком месте Бердска, но ни разу не случилось, чтобы по весне дом затопило. А вот в районе госмельницы льдины образовывали заторы, и нередко туда приходилось вызывать взрывников.
Людмила Никитина, 2012 год
За горсть зерна — два года тюрьмы
Практически все взрослое население улицы Заводской, находившейся в полукилометре от мельницы, там и трудилось. В 1943 году, когда мне исполнилось 13 лет, меня устроили работать на мельницу монтером.
На пристань приходили баржи с зерном. И тогда меня отправляли туда подключать кабель. Прыгал в вагонетку с другими работниками и по канатной дороге добирался до пристани.
Вагонетка доходила до пристани минут за 30-40. Я еще и поспать успевал. А на месте уже женщины тормошили, мол, вставай, приехали.
В военные годы почти все голодали. И некоторые, отчаявшись, шли на воровство. Одна 14-летняя работница мельницы спрятала в подоле горсти полторы зерна. Это обнаружили охранники. Девчонку осудили и дали два года тюрьмы.
Петр Востриков, 2012 год
Много рыбы — знать, к войне
Появление огромного количества рыбы в Оби и Берди в 1950 году бердские старожилы связывали с началом еще одной войны. Мол, есть такая примета. Много рыбы — не миновать вооруженных конфликтов. Но война не случилась. Зато бердчане вдоволь наелись рыбки и запаслись ею впрок.
Щурят было видимо-невидимо. Просто вода от них бурлила. Возьмешь дома простыню или наволочку. Отойдешь немного от берега. И за считанные минуты наловишь около ведра рыбы. Каждая граммов по 100-150.
Виталий Потапов, 2016 год
Детские походы
Летом вместе с другими ребятишками я бегал купаться на Бердь, ловил рыбу. А за мостом росло столько черемухи, смородины, кислицы! Ближе к лесхозу находилась земляничная поляна. И как-то выдался богатый урожай этой ягоды. Прознав, что в лесу видимо-невидимо земляники, дети собрались гурьбой и отправились по ягоды. Только дошли до края полянки, как на пеньке увидели целый клубок змей. С опаской посмотрели вокруг и что есть духу понеслись домой.
И все же ни море змей, ни гнус не останавливали нас разведывать окрестные места. Это было самое счастливое время в жизни.
Николай Казанцев, 2011 год
Ненавязчивый сервис
В те годы в городке было много всяких производств. И уже тогда для жителей существовал сервис. В Бердске работала грибоварня. Любой бердчанин мог принести сюда дары природы (вокруг поселения грибов и ягод было видимо-невидимо), а через какое-то время прийти и забрать сваренные и засоленные грибы или варенье. За свой труд рабочие грибоварни брали небольшие деньги. Я и сама нередко пользовалась их услугами. Ведь электрических и газовых печек раньше не было. Приходилось топить печь и зимой, и летом, чтобы приготовить поесть, постряпать или сделать заготовки на зиму.
В жаркую погоду для готовки разводили костры на улице. Были даже специальные приспособления для того, чтобы сварить на костре суп или варенье. В городе работали два продуктовых, один хозяйственный магазины. Был и универмаг и несколько киосков.
Евдокия Алтухова, 2016 год
Баня как источник новостей
Мне было около пяти лет, когда начала зарабатывать свои первые гонорары. За певческий талант. Но не деньгами.
Мы ходили в общественную баню. Так как она была небольшой, приходилось просиживать в очереди по два-три часа. Здесь бердчане узнавали все последние новости. А когда заскучают, поставят меня на бочку и просят спеть. А я с малых лет любила петь. И получалось у меня хорошо. Как спою песню, так получаю стакан морса.
Тамара Ложникова, 2016 год
Если вы жили в старом Бердске и вам есть что рассказать, мы ждем вас в редакции по адресу: ул. К. Маркса, 24, справки по тел.: 3-00-10 (спросите Галину Панчеву), можете прислать нам старые фотографии и воспоминания на bkurer@mail.ru.
Не история Бердска, а история спившейся и алкодеградировавшией каждый день Руси! При такой алкоголизации всей страны, странно , что вся страна ещё тогда вся не спилась и сдохла под забором...
Ничего в этой стране к лучшему не изменилось, что тогда, что сейчас за две горсти зерна можно получить огромный срок, а за состав или 6 миллионов, ну вы знаете....
На пристань приходили баржи с зерном. И тогда меня отправляли туда подключать кабель. Прыгал в вагонетку с другими работниками и по канатной дороге добирался до пристани.
Канатная дорога была разобрана в 1932 году .
В 1907-1908 годах{*} В. А. Горохов заключил соглашение с Германией о строительстве подвесной канатной дороги, протяженностью четыре версты, от пристани на Оби до мельницы на Верди. Канатную дорогу строили немецкие инженеры. От села Бердска прорубили в сосновом бору просеку шириной до 200 метров, установили бревенчатые опоры, на которых подвесили в две нитки толстый стальной канат в тугонатянутом состоянии. Одновременно в двух направлениях могло двигаться по канату до 50 вагонеток, каждая вмещала по три мешка зерна или муки. С вводом подвесной канатной дороги необходимость в гужевом транспорте отпала. В 1932 году началась реконструкция гороховской мельницы. Рядом с мельницей образовался Речкуновский железнодорожный разъезд, зерно и муку стали возить по железной дороге. Подвесная канатная дорога отслужила свой век, ее спустили с опор на землю и растащили. Опустели и гороховские зерновые склады, стали ненужными. Кирпичную кладку на известковом растворе разобрать было невозможно, поэтому в 50-х годах, когда при строительстве Новосибирской ГЭС Бердск попал в зону затопления, склады взорвали.
http://www.berdsk.orthodoxy.ru/history/zapiski.htm
Для тех кто не знает, то она проходила где сейчас песчанный карьер.
Дорога от Дюн в лес там далее песчанный карьер и далее.
Там есть две дороги вот эти дороги были по краям канатной дороги.
Вот более интересная дорога эта Казачья, если посмотреть карту 40х годов, то можно увидеть что она проходила от острова Хреновый к Гуменке бывшая Верхняя Ельцовка и шла где сейчас дорога на водозабор одна дорога уходила в Сосновку , а Казачья уходила через Чертов лог к Барнаульскому тракту. Там еще шла одна дорога к Барнаулькому тракту она шла через поле через Марьин лог , через косогоры, где мною были найдены много гильз от револьвера и монеты 30х, 40х годов и через Маяк выходила на трассу.