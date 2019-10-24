Зарубил топором 11-летнего племянника и его папу пенсионер в Перми

На почве личных неприязненных отношений подозреваемый нанёс мужчине и мальчику несколько ударов топором, причинив тяжёлые травмы, от которых они скончались на месте. Жена погибшего мужчины и мать убитого ребенка умерла в 2014 году.

В Перми жестоко убили топором 11-летнего мальчика и его папу

В Кировском районе в одной из квартир утром 22 октября обнаружили тела 55-летнего хозяина и его 11-летнего сына с явными признаками насильственной смерти.

На место убийства сразу же выехала следственная группа, возглавляемая и.о. руководителя следственного управления Алексеем Сердюковым и усиленная опытными и квалифицированными следователями-криминалистами. Вскоре полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве. Им оказался 67-летний дядя погибшего мальчика.

«По данным следствия, в ночь на 22 октября 2019 года на почве личных неприязненных отношений подозреваемый нанёс мужчине и мальчику несколько ударов топором, причинив тяжёлые травмы, от которых они скончались на месте. Жена погибшего мужчины и мать убитого ребенка умерла в 2014 году. Отец с сыном жили в одной квартире с её старшим братом», — сообщили в СКР по Пермскому краю.

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: perm.aif.ru