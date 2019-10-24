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Дом / Общество

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

12:10 24.10.2019 Фото: pixabay.com
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18 % опрошенных считают бесполезной мультиварку, а вот лидером в списке самых желанных покупок стал робот-пылесос.

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Наиболее часто в домах россиян встречаются микроволновая печь, блендер, мясорубка

Портал Hi-tech Mail.ru провел опрос среди пользователей, попросив их назвать наиболее бесполезный предмет бытовой техники. Лидером антирейтинга стала мультиварка — бесполезной ее сочли около 18 процентов опрошенных.

Наиболее часто в домах россиян встречаются микроволновая печь, блендер, мясорубка, обогреватель, мультиварка, кофеварка и кухонный комбайн, а также посудомойка, увлажнитель воздуха, хлебопечка парогенератор, отпариватель и робот-пылесос.

При этом наиболее часто россияне пользуются микроволновкой, блендером, посудомойкой и мясорубкой, в то время как роботизированные пылесосы, к примеру, включаются значительно реже — как и хлебопечки с парогенераторами.

Однако в то же время лидером в списке самых желанных покупок стал именно робот-пылесос, в пятерку лидеров вслед за ним попали посудомойка, кофеварка, увлажнитель воздуха и устройство для сушки одежды.

Источник: РГ

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