Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

18 % опрошенных считают бесполезной мультиварку, а вот лидером в списке самых желанных покупок стал робот-пылесос.

Наиболее часто в домах россиян встречаются микроволновая печь, блендер, мясорубка

Портал Hi-tech Mail.ru провел опрос среди пользователей, попросив их назвать наиболее бесполезный предмет бытовой техники. Лидером антирейтинга стала мультиварка — бесполезной ее сочли около 18 процентов опрошенных.

Наиболее часто в домах россиян встречаются микроволновая печь, блендер, мясорубка, обогреватель, мультиварка, кофеварка и кухонный комбайн, а также посудомойка, увлажнитель воздуха, хлебопечка парогенератор, отпариватель и робот-пылесос.

При этом наиболее часто россияне пользуются микроволновкой, блендером, посудомойкой и мясорубкой, в то время как роботизированные пылесосы, к примеру, включаются значительно реже — как и хлебопечки с парогенераторами.

Однако в то же время лидером в списке самых желанных покупок стал именно робот-пылесос, в пятерку лидеров вслед за ним попали посудомойка, кофеварка, увлажнитель воздуха и устройство для сушки одежды.

Источник: РГ