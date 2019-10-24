Белок GDF11 предотвращает рак и старение

Ученые доказали, что GDF11 помогает имитировать действие диет, эффективных для предотвращения болезней сердца и онкологических заболеваний.

Ученые нашли предотвращающий рак и старение белок

Белок GDF11 помогает бороться со старением и может предотвращать онкологические заболевания. К такому выводу пришли французские ученые из Института Пастера. Результаты их работы опубликованы на портале MedicalXpress.

Исследователи провели ряд экспериментов на мышах. Выяснилось, что инъекции белка старым грызунам восстанавливали кровеносные сосуды в мозге и усиливали нейрогенез. Кроме того, ученые доказали, что GDF11 помогает имитировать действие диет, эффективных для предотвращения болезней сердца и онкологических заболеваний, передает «РИА Новости».

«Эти данные обнадеживают и поддерживают идею использования GDF11 при лечении некоторых метаболических недугов, таких как ожирение и нейродегенеративные заболевания», — заявил один из авторов исследования профессор Пьер-Мари Льедо.

Ранее врач-онколог Николай Жуков рассказал, как можно снизить риск развития рака. По его словам, одни из главных факторов развития онкологических заболеваний — курение и лишний вес.

Источник: Известия