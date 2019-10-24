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Радиацию искали в школах и детсадах Бердска

16:30 24.10.2019 Фото: pixabay.com
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На 28 объектах радиационная обстановка в детских дошкольных учреждениях и школах региона гамма-фон внутри помещения составил 0,01 — 0,16 мкЗв/час и не превысил допустимые нормативы (0,3 мкЗв/час).

Радиацию искали в школах и детсадах Бердска
Контроль за радиационной безопасностью объектов окружающей среды за 8 месяцев 2019 года проводился в 83 точках контроля в 22 населенных пунктах

Контроль за радиационной безопасностью объектов окружающей среды за 8 месяцев 2019 года проводился в 83 точках контроля в 22 населенных пунктах, в том числе в Новосибирске, Бердске, Искитиме. Проведено 704 измерения мощности дозы естественного гамма-излучения на открытой местности в пределах естественного гамма-фона (0,04-0,16 мкЗв/час при норме 0,3 мкЗв/час).

На 28 объектах радиационная обстановка в детских дошкольных учреждениях и школах гамма-фон внутри помещения составил 0,01 — 0,16 мкЗв/час и не превысил допустимые нормативы (0,3 мкЗв/час), ЭРОА радона варьировала в пределах 7-120 Бк/м3 (при норме 200 Бк/м3). Мониторинг за радиационной безопасностью объектов окружающей среды и среды обитания людей на территории Новосибирской области продолжается.

Источник: iskitim.nso.ru

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