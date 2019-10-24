Прыгал и скакал по крыше чужой иномарки на ул. Советской неадекватный житель Бердска

Вечером 23 октября на ул. Советской в Бердске владелец иномарки был шокирован: по крыше, капоту и багажнику его автомобиля прыгал мужчина. Сию минуты на место происшествия он вызвал сотрудников полиции.
— Да, такой факт имеет место быть. Поступило сообщение, что мужчина своими действиями повредил автомобиль. Сотрудники полиции задержали жителя Бердска 1995 года рождения. Уже установлено, что он повредил автомобиль: залез на него и прыгал по нему. Мужчину привлекли к административной ответственности. В данный момент полиция Бердска проводит проверку по факту повреждения автомобиля и устанавливает материальный ущерб, причиненный пострадавшему автомобилю и его владельцу. После этого сотрудники полициии примут процессуальное решение по этому факту, — подтвердили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области сегодня, 24 октября.
Сегодня мировой суд Бердска вынесет вердикт: штрафовать бердчанина за порxe имущества или арестовать на 15 суток.
КоАП РФ Статья 20.1. Мелкое хулиганство
1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, —
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, —
влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.