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Прыгал и скакал по крыше чужой иномарки на ул. Советской неадекватный житель Бердска

12:45 24.10.2019, Марина Волкова Фото: pixabay
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Владелец автомобиля вызвал полицейских. Они «сняли» мужчину с авто и выписали административный штраф за хулиганство. Полиция проводит проверку и устанавливает ущерб, нанесенный транспорту.

Прыгал и скакал по крыше чужой иномарки на ул. Советской неадекватный житель Бердска
За прыжки на чужой машине мужчина может поплатиться штрафом

Вечером 23 октября на ул. Советской в Бердске владелец иномарки был шокирован: по крыше, капоту и багажнику его автомобиля прыгал мужчина. Сию минуты на место происшествия он вызвал сотрудников полиции.

— Да, такой факт имеет место быть. Поступило сообщение, что мужчина своими действиями повредил автомобиль. Сотрудники полиции задержали жителя Бердска 1995 года рождения. Уже установлено, что он повредил автомобиль: залез на него и прыгал по нему. Мужчину привлекли к административной ответственности. В данный момент полиция Бердска проводит проверку по факту повреждения автомобиля и устанавливает материальный ущерб, причиненный пострадавшему автомобилю и его владельцу. После этого сотрудники полициии примут процессуальное решение по этому факту, — подтвердили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области сегодня, 24 октября.

Сегодня мировой суд Бердска вынесет вердикт: штрафовать бердчанина за порxe имущества или арестовать на 15 суток.

КоАП РФ Статья 20.1. Мелкое хулиганство

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, —
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, —
влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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От редакции

Что побудило на такое поведение?

Тортила, 24 октября 2019 13:34
Арест на 15 суток будет временным спокойствием для жителей городка, от которого его соседи хотя бы выспятся ночью.Соседи не только в его подъезде, а и в двух прилегающих.Тот еще

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