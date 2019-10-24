Напал маньяк с ножом на двух школьниц под Курском

Мужчина схватил одну из девочек и пырнул в руку, а затем приставил лезвие к горлу и потащил к лавочке. Ее подруга не растерялась: схватилась за лезвие ножа и прыснула мужчине в лицо из перцового баллончика. Тот отпустил девочку и убежал.

Происшествие случилось недалеко от этого места

По информации «ДДД», вечером 21 октября в местечке Свобода Золотухинского района на двух 15-летних девочек напал неизвестный мужчина. У обеих ножевые ранения. Одна сейчас находится в больнице.

Уже вторые сутки в Золотухинском районе обсуждают происшествие, которое произошло в понедельник вечером в местечке Свобода. Там вблизи монастыря Коренная пустынь неизвестный мужчина напал с ножом на двух девятиклассниц, возвращавшихся после тренировки домой. Девочки живут в деревне Будановке. В местечке Свобода, до которого семь километров, посещают секцию бокса. В понедельник тренировка закончилась около семи часов вечера, уже стемнело. На одну маршрутку подружки опоздали, дожидались следующей. Остановка находится буквально в нескольких метрах от монастыря Коренная пустынь. Рядом отдел полиции. По некоторой информации, его недавно закрыли. К девочкам подошел мужчина, достал нож, схватил одну из них и пырнул в руку, а затем приставил лезвие к горлу и потащил девочку к лавочке. Ее подруга не растерялась и бросилась на помощь. Схватилась за лезвие ножа и прыснула мужчине в лицо из перцового баллончика. Тот отпустил девочку и убежал.

Пострадавшие школьницы побежали в общежитие расположенного неподалеку техникума. Там им оказали первую помощь — обработали и забинтовали раны. Студенты разделились на группы и стали прочесывать округу. Вызвали полицию, «скорую». По информации редакции, девочке, которая схватилась за лезвие ножа, потребовалась помощь медиков.

Задержать преступника не удалось. Местные жители в панике. Многие из будановских школьников занимаются в кружках и секциях в Свободе. Старшеклассники обычно туда добираются на маршрутках, которые здесь ходят регулярно. Но после случившегося родители боятся отпускать детей одних.

Ситуацию усугубляет еще и то, что в Будановке практически отсутствует уличное освещение. По словам местных жителей, недавно энергетики провели рейд и отключили все фонари, объяснив это тем, что за освещение улиц никто не платит. Селянам, которые не хотят ходить по темноте, посоветовали подключаться от своего дома и платить за уличное освещение либо из собственного кошелька, либо скооперироваться с соседями. Буквально в этот понедельник, в день, когда произошло ЧП, в редакцию позвонила жительница Будановки и рассказала, что им посоветовали подключать уличное освещение через счетчики педработников, которым расходы на оплату электроэнергии компенсируют из бюджета. «Но на нашей улице учителей нет», — сказала женщина и попросила вмешаться в ситуацию. На плохое освещение жалуются и жители Свободы, в соцсетях пишут, что в темноту погружены целые улицы, стоит лишь немного отойти от центра.

История с нападением обрастает домыслами и слухами. Люди напуганы. Молодежь случившееся обсуждает в соцсетях, пользователи пишут, что в Свободе объявился маньяк. Кто-то сообщает, что пострадали уже несколько человек. Последний случай якобы произошел вечером 22 октября – рядом с Домом культуры неизвестный чуть не задушил пенсионерку. Рассказывают также, что перед тем как напасть на школьниц, недалеко от этого места мужчина приставал еще к одной девочке. Что из этого правда, что вымысел, сказать пока сложно. Официальные комментарии редакция надеется получить в ближайшее время.

В местном паблике даже появился фоторобот подозреваемого. Сообщается, что на вид мужчине 45-50 лет, он невысокого роста, худощавый, европеоидной внешности. Был одет в камуфляжные куртку и брюки, на голове черная кепка.

Местным жителям советуют не ходить по одному даже днем, особенно по безлюдным местам, иметь средства защиты (перцовые баллончики, электрошокеры), в случае опасности громко кричать, убегать и набирать на телефоне 112 и 102. Предлагается также запереть двери и ворота, не открывать незнакомцам и следить за своими детьми, в темное время суток лучше вообще находиться дома.



Источник: ddkursk.ru