Пойти на «Вызов»: «Ростелеком» предлагает компаниям общаться по-новому



Каждая компания может подобрать подходящий для себя пакет, надстроить его нужными решениями и сэкономить на общении, оставаясь при этом всегда на связи.

Для подключения сейчас доступны три тарифных плана: «Вызов S», в который включено 15 Мб мобильного интернета по России, «Вызов M» с лимитом в 25 Мб и «Вызов L», где доступно сразу 35 Гб. На всех «размерах» звонки на телефонные номера «Ростелекома» безлимитны, а вызовы на любые номера других операторов дома и в поездках по России меняются в зависимости от выбранного пакета: от 500 до 3 000 минут в месяц.



«Преимуществом нового “Вызова” прежде всего является увеличение объема интернета, включенного в тариф: его стало больше сразу на 30%. Кроме того, трафик не расходуется при общении в соцсетях или мессенджерах, в зависимости от выбранного пакета, клиенты могут не думать о лимитах при использовании “ВКонтакте”, Facebook или YouTube, а Viber и WhatsApp бесплатен для всех пользователей тарифной линейки», — отметил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».Для руководителей компаний «Вызов» удобен тем, что они могут анализировать число звонков сотрудников и тем самым правильно оценивать качество работы или количество охваченных клиентов. Кроме того, даже при увольнении работника телефонный номер остается в компании, а ежемесячный платеж можно пропорционально поделить между фирмой и самим сотрудником в зависимости от того, как используется телефон.Подключиться к тарифному плану «Вызов» могут как действующие абоненты мобильной связи «Ростелекома», так и клиенты других операторов. Сменить старую сим-карту на корпоративную «Ростелекома» с сохранением номера можно по услуге MNP (Mobile Number Portability, то есть «перенос мобильных номеров»). Для этого достаточно в офисе компании оформить документы и запустить процедуру смены оператора. При этом все «переходное» время клиенты остаются на связи: у абонента одновременно действуют две сим-карты — старая и новая, подключенная по временному номеру.Подробнее узнать о новых тарифных планах и познакомиться с процессом смены оператора можно на сайте или по телефону 8 800 200 30 00.