Новый детсад на 220 мест откроется 31 октября в Южном микрорайоне Бердска

«Дельфин» готов принять детей уже сейчас. Но со дня на день ждет получения лицензии, без которой дошкольное учреждение функционировать не имеет права.

Заведующая детсадом «Дельфин» в Южном Татьяна Шевченко и начальник управления образования Жанна Тузова

Назначена дата открытия нового детского сада в микрорайоне Южном Бердска. По словам начальника городского управления образования Жанны Тузовой, красную ленточку планируют перерезать 31 октября. До этого времени новый детсад «Дельфин», построенный в рекордно короткие сроки должен получить лицензию.

— Главное — это получение лицензии. Степень готовности садика — 100%. Все зависит от заключения надзорных органов, после чего получим лицензию. И тогда мы говорим детям «Здравствуйте», — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Леонидовна сегодня, 24 октября.

По ее словам, уже на следующий день после получения лицензии новый корпус «Дельфина» откроет свои двери.



— Мы получаем лицензию и открытие делаем 31 октября. Если вдруг мы лицензию не получаем, то открытие немножко сдвигаем. Но я уверена, что у нас получится вовремя. Мы делаем для этого все. 31-го ленточка на открытии, а со следующей недели принимаем детей, — акцентировала Тузова.

Она отметила, что родители каждый день спрашивают, когда наконец можно привести детей, но без лицензии сад не может функционировать.

Детский сад «Дельфин» в Южном, открытия которого так ждет город, полностью готов принять детей. Осталось только застелить постельным бельем кровати и положить коврики в ванной. Садик оснащен оборудованием и инвентарем по последнему слову, по самым современным требованиям. 220 малышей получили путевки из общей очереди — будут приезжать в Южный со всего Бердска.

Подробности — в ближайшее время.

Автор видео Анастасия Солодкова

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