Новый детсад на 220 мест откроется 31 октября в Южном микрорайоне Бердска

Назначена дата открытия нового детского сада в микрорайоне Южном Бердска. По словам начальника городского управления образования Жанны Тузовой, красную ленточку планируют перерезать 31 октября. До этого времени новый детсад «Дельфин», построенный в рекордно короткие сроки должен получить лицензию.
— Главное — это получение лицензии. Степень готовности садика — 100%. Все зависит от заключения надзорных органов, после чего получим лицензию. И тогда мы говорим детям «Здравствуйте», — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Леонидовна сегодня, 24 октября.
По ее словам, уже на следующий день после получения лицензии новый корпус «Дельфина» откроет свои двери.
Она отметила, что родители каждый день спрашивают, когда наконец можно привести детей, но без лицензии сад не может функционировать.
Детский сад «Дельфин» в Южном, открытия которого так ждет город, полностью готов принять детей. Осталось только застелить постельным бельем кровати и положить коврики в ванной. Садик оснащен оборудованием и инвентарем по последнему слову, по самым современным требованиям. 220 малышей получили путевки из общей очереди — будут приезжать в Южный со всего Бердска.
Подробности — в ближайшее время.
Автор видео Анастасия Солодкова
писали в начале августа: https://kurer-sreda.ru/2019/08/06/444844-delat-parkovku-nachali-u-postroennogo-detsada-v-yuzhnom-mikrorajone-berdska
То есть тогда предполагали открыть в течение 20 дней,
но вот 20 дней растянулись на 90? В 3,5 раза???
Это ж кто так планирует то здорово?