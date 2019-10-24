Оштрафовали на 40 тыс. рублей за быструю езду автоледи в Новосибирске

Сибирячка поплатилась рублем за страсть к быстрой езде

В отделе судебных приставов по взысканию штрафов специально уполномоченных органов возбуждено 32 исполнительных производства о взыскании с гражданки штрафов на общую сумму более 40 тысяч рублей. Большая часть штрафов была назначена девушке за значительное превышение скоростного режима на дорогах на величину более 80 километров в час. Кроме того, автомобилистка неоднократно была оштрафована за проезд на запрещающий сигнал светофора.

В добровольном порядке штрафы гражданка оплачивать не торопилась. Тогда судебный пристав, получив информацию о наличии у должника расчетных счетов в нескольких банках, вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на них. В результате со счетов нарушительницы была списана сумма в размере долга. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

Станет ли после этого гражданка законопослушной автомобилисткой неизвестно, но то, что уйти от наказания за свое лихачество ей не удастся, женщина уже поняла на деле.

Источник: r54.fssprus.ru