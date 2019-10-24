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Персональные данные горожан попали в руки кассиру «Энергосбыта» в Бердске

13:30 24.10.2019, Алена Романцова
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В отделении «Энергосбыта» кассир принимала платежи за электроэнергию, вводя персональные данные бердчан. Кассир заявила, что банковые карты в руки не брала, а только помогает оплатить через приложение «Платосфера».

Персональные данные горожан попали в руки кассиру «Энергосбыта» в Бердске
Данные банковских карт помогает вводить для оплаты света кассир в «Энергосбыте» Бердска

Берет в в руки банковскую карту вносит данные кассир «Энергосбыта» на ул. К. Маркса №2 Бердска. О нарушении конфиденциальности персональных данных в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сообщили читатели сегодня, 24 октября.

— Сотрудник принимает платежи через планшет, при этом берет карты в руки, вводит данные и даже код cvc. Пароль приходит на телефон клиента, сотрудник спрашивает, вводит и платеж проходит. Все хорошо, но это же утечка персональных данных. Где гарантия, что сотрудник не использует их? — спрашивает бердчанин.

По его опасению это может привести к бесконтактному хищению через некоторые интернет-сайты.

— В Новосибирске не так давно судили кассира «Ленты». Она фиксировала все данные лицевой и оборотной части карты и оплачивала ими свои потребности в интернете, — уточняет читатель «Курьер. Среда. Бердск».

«Курьер. Среда. Бердск» проверил информация. Действительно сегодня, 24 октября, в отделении «Энергосбыта» Бердска сломался терминал оплаты. Кассир отказалась давать официальные комментарии, отправила к руководству. Но рассказала, что действительно сегодня бердчане не могут оплатить за свет по безналичному расчету. Им кассир помогает это сделать через приложение «Платосфера».

— Через онлайн Сбербанк и мобильный банк мы вообще никогда не проводим, — заявила кассир.

Но в этом приложении вносятся показания, и также вносится номер карты и код cvc. «Курьер. Среда. Бердск» сделал запрос руководству «Энергосбыта» об этом случае. Читайте подробности в ближайшее время.

Для справки

Нарушившим требования закона о персональных данных, в зависимости от конкретных обстоятельств и серьезности деяния может грозить не только административная и уголовная ответственность, но также гражданско-правовая и даже дисциплинарная. При этом административная ответственность с 1 июля 2017 года ужесточилась – вместо одного состава правонарушения ст. 13.11 КоАП РФ теперь предусматривает семь, а максимальный штраф составляет 75 тыс. руб.

В отделении «Энергосбыта» Бердска помогают внести данные с карт для оплаты света.

Автор видео Алена Романцова.

Персональные данные горожан попали в руки кассиру «Энергосбыта» в Бердске
Персональные данные горожан попали в руки кассиру «Энергосбыта» в Бердске
Персональные данные горожан попали в руки кассиру «Энергосбыта» в Бердске
Персональные данные горожан попали в руки кассиру «Энергосбыта» в Бердске
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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 24 октября 2019 13:46
"Где гарантия, что сотрудник не использует их? — спрашивает бердчанин."

Так зачем нужны чужие персональные данные? Правильно! Зарплата маленькая, кушать хочется!

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