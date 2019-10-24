Запретя продавать алкоголь с 18 лет в России

Поиск новых методов борьбы с алкоголизацией населения продолжается. Некоторые предложения, вроде размещения устрашающих картинок на этикетке, не нашли поддержки у законодателей. Другие — например, запрет «наливаек» — находятся в процессе обсуждения.

Россия добилась немалых успехов в снижении уровня потребления алкоголя

Россия добилась немалых успехов в снижении уровня потребления алкоголя, но процесс идет медленно. Уровень «пьяной преступности» и смертности от алкоголя высок. А демографическая ситуация такова, что если ничего не предпринимать, то некому будет в России жить.

«Сухой закон», который Европейское региональное бюро ВОЗ называет одним из крупнейших «натурных экспериментов» в истории, по разным оценкам, спас 1,2–1,6 млн жизней. Однако эта антиалкогольная кампания, как и две других в СССР, имела краткосрочный эффект. После отмены «сухого закона» и распада Союза показатели общей смертности в стране начали стремительно расти. В докладе ВОЗ приводятся следующие цифры: в 1994 году шансы среднестатистического 20-летнего россиянина дожить до 60-ти составляли 50%. В США и Великобритании этот показатель составлял 90%.

Порядок прежде всего

Девяностые преподнесли России важный урок. Стало понятно, что кампания по снижению потребления алкоголя должна быть последовательной, основанной на доказательных данных, подтвержденных исследованиями, и спланированной на десятилетия вперед. А возглавить эту борьбу должно государство: с одной стороны потому, что противостояние антиалкогольной кампании крайне велико (в том числе из-за мощного алкогольного лобби), с другой – потому что антиалкогольные кампании позволяют сохранять жизни и здоровье граждан. В итоге стратегия, которая реализуется властями РФ с начала двухтысячных, была признана ВОЗ образцовой для европейского региона.

Комплекс мер по контролю над алкогольной продукцией, которые признаны эффективными, включает повышение акцизов на алкоголь и введение минимальных розничных цен на водку. Изменение ценовой политики по оценкам экспертов больше всего влияет на доступность. Система мониторинга производства и продажи алкогольной продукции (ЕГАИС) позволяет бороться с контрафактным алкоголем, а также оценивать уровни потребления алкоголя в России. Эксперты также признают эффективными меры, связанные с ограничением доступности алкоголя по времени и месту продажи.

Между тем поиск новых методов борьбы с алкоголизацией населения продолжается. Некоторые предложения, вроде размещения устрашающих картинок на этикетке, не нашли поддержки у законодателей. Другие — например, запрет «наливаек» — находятся в процессе обсуждения. Представляя этот законопроект, депутат Госдумы Александр Хинштейн не сдерживал эмоции и призывал «положить конец пьяной вакханалии».



От 21 и старше

До конца года должна решиться судьба еще одной важной инициативы — повышения возраста продажи крепкого алкоголя с 18 лет до 21 года. Подобные инициативы выдвигались неоднократно, различаясь только в деталях. Заксобрание Ленинградской области предлагало отпускать спиртное крепче 18 градусов, а единоросс Шамсаил Саралиев выступал за передачу полномочий по повышению возраста регионам.

Дальше всех на этом поприще продвинулся Минздрав России. Весной 2019 года ведомство разработало законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя, он прошел публичные обсуждения, а в июле были проведены дополнительные публичные консультации. В частности, Минэкономразвития попросило заинтересованных лиц оценить потенциальные риски от принятия законопроекта. Свои отзывы оставили отраслевые организации, производители алкоголя и ритейлеры.

В начале сентября Минздрав сообщил о согласовании проекта большинством федеральных ведомств и выразил надежду на его рассмотрение до конца года. Абсолютную уверенность в правильности данной меры высказала глава министерства Вероника Скворцова. По ее словам, наибольший вред крепкий алкоголь наносит при его потреблении в возрасте, когда еще продолжают формироваться структуры мозга.

Казалось бы, на солидарность населения рассчитывать не приходится: предыдущий опыт показал, что многие ограничения становятся предметом ожесточенных споров в обществе. Однако опрос ВЦИОМ свидетельствует о единодушии граждан: большинство (78%) респондентов поддерживает предложение повысить возраст продажи крепкого алкоголя. Видимо от того, что последствия дружбы с «зеленым змием» у многих перед глазами: 46% опрошенных сталкивались со случаями болезней и летального исхода в связи с длительным употреблением алкоголя, потерю работы и жилья из-за пьянства лично наблюдали 42% опрошенных.

Какие ваши доказательства

Законопроектом предлагается ввести запрет на продажу алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года. Почему именно 16,5 градусов? Такова пороговая цифра крепости вина, установленная законодательством РФ.

В ведомстве подчеркивают, что с гражданско-правовой точки зрения, увеличение возраста не противоречит Конституции и Гражданскому кодексу. Кроме того, Минздрав ссылается на международный опыт: по пути увеличения возраста пошли скандинавские страны (Финляндия, Норвегия, Швеция), Казахстан, Япония, Индонезия и ряд других государств.

Статистика по США, где возраст легальной продажи алкоголя варьируется от штата к штату с 18 до 21 года, показывает, что повышение возраста снижает уровень пьянства и смертности среди молодежи, а обратная мера приводит к росту случаев пьяного вождениям и ДТП.

Минздрав призывает выносить на первый план медицинскую составляющую вопроса. В первую очередь речь идет о разрушительном влиянии алкоголя на организм. Неврологи утверждают, что употребление алкоголя в возрасте, когда некоторые отделы головного мозга еще формируются, приводит к долгосрочному ухудшению когнитивных способностей. Как отмечает глава Минздрава России Вероника Скворцова, у человека формирование структур мозга завершается в среднем к 21 году.

Исследования также показывают, что потребление крепких алкогольных напитков значительно сильнее повышает риски смерти, чем слабоалкогольных.

Аналогичной позиции придерживается и министр Вероника Скворцова. По ее словам, воздействие алкоголя в «ответственный период развития» приводит к появлению патологических зависимостей, с которыми очень трудно бороться.

Работы много, цель — одна

Если вернуться к докладу ВОЗ, то приведенные там цифры выглядят воодушевляющее. Общее употребление алкоголя на душу населения в 2003–2016 годах снизилось на 43%: зарегистрированное — на 40%, незарегистрированное — на 48%. Как результат, смертность от всех причин в 2003–2018 годах сократилась на 39% у мужчин и 36% у женщин, при этом наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя. В том числе благодаря этому в прошлом году средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла исторического максимума: почти 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин.

Причина успеха кроется в государственной политике, которую планомерно проводит Минздрав России, несмотря на противодействие алкогольного и табачного лобби. Как отмечает министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, успех государственной политики в этой области связан прежде всего с реализацией всего комплекса мер, основанных на международных исследованиях и рекомендованных ВОЗ.

Простые на первый взгляд методы борьба с алкоголизацией и табаком — от запрета продавать спиртное ночью до «обезличивания» полок с табачной продукцией — подтолкнули россиян к формированию более здоровых привычек. Закрепить достигнутое позволит усиление межведомственного взаимодействия — без слаженной работы Росалкогольрегулирования, МВД, ФАС, Роспотребнадзора и других ведомств сделать это невозможно.

Впрочем, почивать на лаврах еще рано. Депутат Геннадий Онищенко указывает на нелегальный оборот алкоголя и присутствие на рынке псевдоалкогольных напитков. Остается высокой смертность в подростковом и молодом возрасте. Высок и уровень «пьяной преступности», По данным правоохранительных органов, которые публиковал Росстат, число преступлений, совершенных людьми в состоянии алкогольного опьянения, в 2018 году составило 351,6 тыс. против 401 тыс. в 2015 году.

Утвержденный в 2018 году федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» в рамках нацпроекта «Демография» нацелен в том числе на сокращение потребления алкоголя, и в качестве целевого показателя там предусмотрено снижение продаж алкоголя до 6 литров (в литрах этанола) на душу населения в год. И тут все средства хороши — включая безалкогольные корпоративы и конкурсы «Трезвое село».

За усилением госрегулирования стоит важнейшая задача — увеличить продолжительность жизни к 2030 году до 80 лет. Нет сомнений, что любая попытка на государственном уровне снизить доступность алкогольной продукции, предложить человеку альтернативу выпивке и замотивировать его к заботе о здоровье отрабатывается лоббистами: власти и обществу предъявляется список возможных потерь — налоговых поступлений, рабочих мест, рекламных доходов. Минздрав России напоминает, что на другой чаше весов — потерянные годы жизни из-за нетрудоспособности, заболевания, ассоциированные с алкоголем и курением, сокращение продолжительности жизни и рост преждевременной смертности россиян.

В то же время стимулирование продаж (например, сохранение продажи пива на стадионах после ЧМ-2018) и потребления алкоголя в долгосрочной перспективе отсрочит реализацию демографической программы. То же самое — со смягчением ограничений для рекламы алкоголя и с предложением разрешить продажу алкоголя на АЗС. Послабления в антиалкогольной политике, по оценкам представителей министерства и экспертов, будут выглядеть как как «два шага вперед — один шаг назад». А отступать некуда: как отмечает министр здравоохранения РФ, у нас в стране на данный момент смертность мужчин в трудоспособном возрасте в два раза превышает европейские показатели. И больше половины этих смертей связаны с алкоголем.

Источник: gazeta.ru