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Опроверг заявления Greenpeace о ввозе в Россию радиоактивных отходов Росатом

13:15 24.10.2019 Фото: pixabay.com
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В «Техснабэкспорте» пояснили, что российская сторона принимает обедненный уран для получения так называемого обогащенного уранового продукта, который впоследствии вывозится обратно за рубеж.

Опроверг заявления Greenpeace о ввозе в Россию радиоактивных отходов Росатом
Структура Росатома опровергла заявления Greenpeace о ввозе в Россию радиоактивных отходов

Заявления организации Greenpeace о ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией — ввозится на переработку сырье, радиоактивность и токсичность которого меньше, чем у природного урана. Об этом заявили ТАСС в среду во внешнеторговой структуре Росатома «Техснабэкспорт».

«Заявления Greenpeace о ввозе радиоактивных отходов из Германии абсолютно не соответствуют действительности и являются дезинформацией. Речь не идет о ввозе в Россию радиоактивных отходов», — подчеркнули в компании.

Как пояснили в «Техснабэкспорте», российская сторона принимает обедненный уран для получения так называемого обогащенного уранового продукта, который впоследствии вывозится обратно за рубеж. «Материал, который остается после обогащения (так называемые вторичные урановые хвосты) находится на временном хранении на специальных площадках российских обогатительных комбинатов для дальнейшего использования в атомных и других отраслях промышленности», — уточнили в компании.

«Отметим, что радиоактивность и токсичность ввозимого материала меньше соответствующих показателей для природного урана, который является основным источником сырья, который используется для производства обогащенного урана в мире. Транспортировка этого сырья осуществляется в соответствии со всеми международными и российскими требованиями по безопасности», — добавили в «Техснабэкспорте».

Ранее в среду российское отделение экологической организации Greenpeace заявило о возобновлении ввоза в РФ радиоактивных отходов — урановых «хвостов», которые являются побочным продуктов обогащения урана при производстве топлива для атомных электростанций.

Источник: ТАСС

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