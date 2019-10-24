Ищут по чердакам и подвалам высоток пропавшего 14-летнего Женю Шуршилина добровольцы в Бердске

Даже те бердчане, которые никогда не участвовали в поиске людей, встали в ряды волонтеров «Лизы Алерт», чтобы помочь найти школьника.

Шуршилин Евгений, 14 лет

Почти 300 человек вечером 23 октября и последующей ночью искали пропавшего Евгения Шуршилина из Бердска. Среди них было немало тех, кто впервые участвовал в поиске пропавших. Бердчанка Анна из их числа.

— Увидела в «Курьере», что пропал мальчик. Муж вызвался помочь. У меня сердце не выдерживает — нужно помогать брошенным или потерянным детям. Мы пришли на место сбора и прождали до 19.00, пока не было получено разрешение из полиции на поисковые работы. Я в списке принимавших участие в поиске была 138. После меня еще народ подтягивался. Когда мы выписывались в час ночи, было в списке 300 человек. Была карта, разбитая на участки. На каждый участок формировалась группа. Ее собирал ответственный за группу. Нам пришлось обойти 15 многоэтажек — каждый подъезд — от чердака до подвала. На это ушло три часа. В группе было шесть человек. Где были открыты чердаки, проверяли и их. С фонариком. Одна старшая по дому отозвалась на просьбу открыть дверь. Рассказала, что только что проверила сама весь дом. Восемь подъездов. Мы были ей очень благодарны. В 1.00 вернулись на место сбора, отметились и поехали домой. Представители отряда «Лизы Алерт» попросили отписаться Вконтакте каждого, что добрались до дома. Все, кто участвовал в поисках, отписались — было более 300 комментариев: все нормально, дома. Удивительно. В поиске я почувствовала свою пользу в том, что всех накормила. Все в группе были голодные, а я с собой еды набрала и воду. Теперь я поняла, что если пойду на поиски в следующий раз, то буду всех кормить. От этого будет больше пользы, чем я буду везде ходить, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 24 октября Анна.

Не остаются в стороне от поиска пропавшего подростка и родители его одноклассников. Мария Александровна 23 октября распечатала 250 листовок по розыску Жени и вместе с сыном и дочерью развешала их в Микрорайоне. Домой вернулись уже поздно.

-Все родители переживают, находятся в тесном контакте друг с другом, следят за результатами поиска. Только и спрашивают: есть ли какие-либо новости? Все желаем только одного: чтобы Женя нашелся здоровым и невредимым. И как можно быстрее, — отметила Мария Александровна.

Напомним, утром 22 октября Евгений Шуршилин ушел из дома, но в школу не пришел. Вечером этого же дня родные забили тревогу. К ним подключились родители одноклассников и начали обзванивать больницы и морги. Отец подростка Алексей Шуршилин написал заявление в полицию и обратился за помощью в поисковый отряд «Лиза Алерт».

Мальчика искали как полицейские, так и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Днем 23 октября в соцсети прошло сообщение, что подросток нашелся, мол, играл в игру «Пропади на сутки». Но это была недостоверная информация

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» Управлении МВД по Новосибирской области, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по розыску ребенка. Опрошены педагоги, одноклассники, отсмотрены видеозаписи, на которые мог попасть несовершеннолетний. Ориентировки разосланы во все отделы полиции. Проверяется вся информация, поступающая от граждан. Ориентирован личный состав отдела, в том числе патрульно-постовая служба. Проверяются места концентрации несовершеннолетних, отметил в Управлении МВД.

Срочный сбор на поиски пропавшего школьника Евгения Шуршилин объявил поисковый отряд «Лиза Алерт» Новосибирска вечером 23 октября.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» отец подростка Алексей Шуршилин, полиция отрабатывает версию, что его сын уехал из Бердска. Сестра, бабушка и дедушка да и сам отец пребывают в шоковом состоянии. Они думают только о том, чтобы Женя быстрее вернулся домой.

Если у вас есть информация о мальчике, вы видели похожего ребенка или вам известно о его местонахождении, вы можете сообщить эту информацию отцу мальчика Алексею Шуршилину по телефону 8913-935-45-07.

Отделом МВД России по городу Бердску разыскивается без вести пропавший несовершеннолетний Шуршилин Евгений Алексеевич, 31.10. 2004 года рождения, который 21 октября самовольно ушел из дома 27 по улице Полярной Бердска и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид около 15 лет, рост около 172-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы темного цвета.

На момент ухода был одет в серую шапку, черную куртку с вставками красного цвета, расположенной в районе груди, вельветовые брюки светло-зеленого цвета, ботинки черного цвета. При себе находился школьный рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего просят сообщить в полицию по телефону: 8-383-41-3-00-23, 8-383-09-93, 8-953-887-79-11, 8-383-232-41-10.