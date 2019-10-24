24.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Пошли третьи сутки: До сих пор не нашли пропавшего школьника Женю Шуршилина из Бердска

13:28 24.10.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
5 0

Розыском пропавшего мальчика занимаются полицейские и волонтеры. Пока безрезультатно.

Пошли третьи сутки: До сих пор не нашли пропавшего школьника Женю Шуршилина из Бердска

Постоянно отслеживают новости о поиске пропавшего 14-летнего Жени Шуршилина из Бердска родители его одноклассников. Они очень переживают за мальчика и желают, чтобы он быстрее нашелся.

К сожалению, пока еще Женю не нашли, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» мама одноклассника пропавшего подростка Мария Александровна. Полиция предполагает, что мальчик уехал из города, так думают и некоторые родители, отметила бердчанка.

Мария Александровна 23 октября распечатала 250 листовок по розыску Жени и вместе с сыном и дочерью развешала их в Микрорайоне. Домой вернулись уже поздно.

-Все родители переживают, находятся в тесном контакте друг с другом, следят за результатами поиска. Только и спрашивают: есть ли какие-либо новости? Все желаем только одного: чтобы Женя нашелся здоровым и невредимым. И как можно быстрее, — отметила Мария Александровна.

Напомним, утром 22 октября Евгений Шуршилин ушел из дома, но в школу не пришел. Вечером этого же дня родные забили тревогу. Мальчика искали как полицейские, так и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Днем 23 октября в соцсети прошло сообщение, что подросток нашелся, мол, играл в игру «Пропади на сутки». Но это была недостоверная информация

Срочный сбор на поиски пропавшего школьника Евгения Шуршилин объявил поисковый отряд «Лиза Алерт» Новосибирска вечером 23 октября.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» отец подростка Алексей Шуршилин, полиция отрабатывает версию, что его сын уехал из Бердска. Сестра, бабушка и дедушка да и сам отец пребывают в шоковом состоянии. Они думают только о том, чтобы Женя быстрее вернулся домой.

Если у вас есть информация о мальчике, вы видели похожего ребенка или вам известно о его местонахождении, вы можете сообщить эту информацию отцу мальчика Алексею Шуршилину по телефону 8913-935-45-07.

Отделом МВД России по городу Бердску разыскивается без вести пропавший несовершеннолетний Шуршилин Евгений Алексеевич, 31.10. 2004 года рождения, который 21 октября самовольно ушел из дома 27 по улице Полярной Бердска и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид около 15 лет, рост около 172-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы темного цвета.

На момент ухода был одет в серую шапку, черную куртку с вставками красного цвета, расположенной в районе груди, вельветовые брюки светло-зеленого цвета, ботинки черного цвета. При себе находился школьный рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего просят сообщить в полицию по телефону: 8-383-41-3-00-23, 8-383-09-93, 8-953-887-79-11, 8-383-232-41-10.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Где может находиться Женя?

Аноним, 24 октября 2019 13:39
Проверьте версию приобретение нового телефона и SIM карты. У Жени были деньги немалые. Возможно причина в этом. Приобрести мог как в Бердске, так и в Академгородке.
Аноним, 24 октября 2019 13:45
У папы надо спрашивать.И ребенком заниматься.лишь бы жив был
Аноним, 24 октября 2019 13:48
третьи сутки... возможно уехал куда нибудь
надо его соцсеть шерстить и телефонные звонки
Аноним, 24 октября 2019 13:58
Главное,чтоб беды никакой не случилось,а так найдется!!
Аноним, 24 октября 2019 13:59
Женя может находиться на дачах в сторону Искитима. Его же видели на Вокзале. На Южном и белокаменном он не может находиться.Зачем тогда и убегал....

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскУстроили праздник с чаепитием бабушкам и дедушкам внуки в детском саду "Родничок" Бердска
14:15 24-10-2019
Устроили праздник с чаепитием бабушкам и дедушкам внуки в детском саду
БердскКак Красный проспект: примут через неделю 2-стороннюю с асфальтом по новому ГОСТу дорогу в Южном Бердска
14:06 24-10-2019
Как Красный проспект: примут через неделю 2-стороннюю с асфальтом по новому ГОСТу дорогу в Южном Бердска
Оштрафовали на 40 тыс. рублей за быструю езду автоледи в Новосибирске
14:00 24-10-2019
Оштрафовали на 40 тыс. рублей за быструю езду автоледи в Новосибирске
Как создать ТСЖ?
13:50 24-10-2019
Как создать ТСЖ?
Запретя продавать алкоголь с 18 лет в России
13:45 24-10-2019
Запретя продавать алкоголь с 18 лет в России
БердскПерсональные данные горожан попали в руки кассиру «Энергосбыта» в Бердске 1
13:30 24-10-2019
Персональные данные горожан попали в руки кассиру «Энергосбыта» в Бердске
Белок GDF11 предотвращает рак и старение
13:30 24-10-2019
Белок GDF11 предотвращает рак и старение
БердскПошли третьи сутки: До сих пор не нашли пропавшего школьника Женю Шуршилина из Бердска 5
13:28 24-10-2019
Пошли третьи сутки: До сих пор не нашли пропавшего школьника Женю Шуршилина из Бердска
Как завещать квартиру?
13:28 24-10-2019
Как завещать квартиру?
Опроверг заявления Greenpeace о ввозе в Россию радиоактивных отходов Росатом
13:15 24-10-2019
Опроверг заявления Greenpeace о ввозе в Россию радиоактивных отходов Росатом