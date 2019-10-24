Пошли третьи сутки: До сих пор не нашли пропавшего школьника Женю Шуршилина из Бердска

Постоянно отслеживают новости о поиске пропавшего 14-летнего Жени Шуршилина из Бердска родители его одноклассников. Они очень переживают за мальчика и желают, чтобы он быстрее нашелся.

К сожалению, пока еще Женю не нашли, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» мама одноклассника пропавшего подростка Мария Александровна. Полиция предполагает, что мальчик уехал из города, так думают и некоторые родители, отметила бердчанка.

Мария Александровна 23 октября распечатала 250 листовок по розыску Жени и вместе с сыном и дочерью развешала их в Микрорайоне. Домой вернулись уже поздно.

-Все родители переживают, находятся в тесном контакте друг с другом, следят за результатами поиска. Только и спрашивают: есть ли какие-либо новости? Все желаем только одного: чтобы Женя нашелся здоровым и невредимым. И как можно быстрее, — отметила Мария Александровна.

Напомним, утром 22 октября Евгений Шуршилин ушел из дома, но в школу не пришел. Вечером этого же дня родные забили тревогу. Мальчика искали как полицейские, так и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Днем 23 октября в соцсети прошло сообщение, что подросток нашелся, мол, играл в игру «Пропади на сутки». Но это была недостоверная информация

Срочный сбор на поиски пропавшего школьника Евгения Шуршилин объявил поисковый отряд «Лиза Алерт» Новосибирска вечером 23 октября.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» отец подростка Алексей Шуршилин, полиция отрабатывает версию, что его сын уехал из Бердска. Сестра, бабушка и дедушка да и сам отец пребывают в шоковом состоянии. Они думают только о том, чтобы Женя быстрее вернулся домой.

Если у вас есть информация о мальчике, вы видели похожего ребенка или вам известно о его местонахождении, вы можете сообщить эту информацию отцу мальчика Алексею Шуршилину по телефону 8913-935-45-07.

Отделом МВД России по городу Бердску разыскивается без вести пропавший несовершеннолетний Шуршилин Евгений Алексеевич, 31.10. 2004 года рождения, который 21 октября самовольно ушел из дома 27 по улице Полярной Бердска и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид около 15 лет, рост около 172-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы темного цвета.

На момент ухода был одет в серую шапку, черную куртку с вставками красного цвета, расположенной в районе груди, вельветовые брюки светло-зеленого цвета, ботинки черного цвета. При себе находился школьный рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего просят сообщить в полицию по телефону: 8-383-41-3-00-23, 8-383-09-93, 8-953-887-79-11, 8-383-232-41-10.