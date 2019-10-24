Как завещать квартиру?

Все смертны. И лучше оформить завещание на свою квартиру

Распорядиться квартирой на случай смерти можно путем совершения завещания или заключения наследственного договора (п. 1 ст. 1118 ГК РФ).

Чтобы завещать квартиру, рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Составьте завещание



Завещание может быть совершено как одним гражданином, так и супругами, состоящими на момент совершения завещания в браке (совместное завещание супругов) (п. 4 ст. 1118 ГК РФ).Следует учитывать, что совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов (абз. 3 п. 4 ст. 1118 ГК РФ).Завещание совершается лично завещателем (супругами), совершение его через представителя не допускается (п. 3 ст. 1118 ГК РФ).Завещатель вправе при составлении завещания, в частности (ст. 1116, п. 4 ст. 1118, п. 1 ст. 1119, ст. 1120, п. 1 ст. 1122, п. 1 ст. 1134, п. 1 ст. 1135, п. п. 1, 2 ст. 1137, п. 1 ст. 1139 ГК РФ; п. п. 18, 19, 20, 22, 23, 24 Методических рекомендаций, утв. Решением Правления ФНП от 01-02.07.2004, Протокол N 04/04):1) завещать принадлежащую ему квартиру или квартиру, которая будет приобретена им в будущем. При указании конкретной квартиры следует как можно точнее определить ее в завещании (например, указать адрес, кадастровый номер), чтобы впоследствии не возникло сложностей с его толкованием. В совместном завещании супруги вправе завещать как общее имущество, так и имущество каждого из них;2) завещать имущество любым лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также определить их доли в наследстве любым образом (при условии, что сумма долей наследников не превышает единицу) или не определять доли;3) лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону. Это можно сделать одним из следующих способов:путем специального распоряжения об этом в завещании. Лишенный таким образом наследства наследник по закону не может быть призван к наследованию, за исключением случаев, когда он имеет право на обязательную долю в наследстве;путем распределения завещателем всего имущества между другими наследниками. В этом случае такой наследник по закону может быть призван к наследованию, например, если наследники по завещанию не примут наследство или откажутся от него;4) назначить исполнителя завещания и определить его полномочия;5) возложить обязанность на наследника, которому завещана квартира, исполнить за счет нее какую-либо имущественную обязанность в пользу одного или нескольких лиц (завещательный отказ), например предоставить квартиру другому лицу для проживания на какой-либо определенный срок или на период жизни этого лица;6) возложить на наследника обязанность по совершению каких-либо действий, в том числе по погребению наследодателя в соответствии с его волей.Завещание излагается четким и понятным языком, позволяющим однозначно понять волю завещателя. Завещание составляется в письменной форме. Однако не допускается составление завещания с использованием электронных либо иных технических средств (п. 1 ст. 1124, п. 1 ст. 1125, ст. 1132 ГК РФ; п. 35 Методических рекомендаций).В некоторых случаях завещание должно быть написано завещателем собственноручно, например, если оно совершается в чрезвычайных обстоятельствах или является закрытым (п. 2 ст. 1126, п. 1 ст. 1129 ГК РФ).Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем (супругами — при совместном завещании) (п. 4 ст. 1118, п. 3 ст. 1125 ГК РФ).Завещание может быть составлено путем записи нотариусом выясненной им воли завещателя (п. 36 Методических рекомендаций).

Шаг 2. Пригласите (при необходимости) свидетелей, рукоприкладчика и (или) переводчика

Для последующего нотариального удостоверения завещания может потребоваться присутствие некоторых лиц.

Так, если завещатель не может сам подписать завещание в силу болезни, физического недостатка или неграмотности, по его просьбе завещание может быть подписано в присутствии нотариуса другим гражданином (рукоприкладчиком).

Если завещатель не владеет языком, на котором осуществляется нотариальное делопроизводство, а нотариус не владеет языком завещателя, также необходимо присутствие переводчика (п. 3 ст. 1125 ГК РФ; п. 39 Методических рекомендаций).

Завещатель вправе пригласить для присутствия при составлении завещания свидетеля (п. 4 ст. 1125 ГК РФ).

Если завещание совершается в чрезвычайных обстоятельствах, когда гражданин находится в положении, явно угрожающем его жизни, оно должно быть написано и подписано в присутствии двух свидетелей. В течение месяца после прекращения чрезвычайных обстоятельств такое завещание должно быть надлежащим образом удостоверено, иначе оно утратит силу (п. п. 1, 2 ст. 1129 ГК РФ).

Кроме того, присутствие свидетелей необходимо при передаче нотариусу закрытого завещания и в случае с завещанием, приравненным к нотариально удостоверенному (п. 3 ст. 1126, п. 2 ст. 1127 ГК РФ).

При этом следует иметь в виду, что в качестве свидетеля и рукоприкладчика не могут выступать некоторые граждане, в частности супруг завещателя при совершении совместного завещания супругов, лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, а также дети, родители и супруг такого лица (п. 2 ст. 1124 ГК РФ).

Шаг 3. Удостоверьте завещание нотариально

По общему правилу завещание должно быть нотариально удостоверено. Для удостоверения завещания можно обратиться к любому нотариусу независимо от места жительства завещателя с документом, удостоверяющим личность. Представлять нотариусу документы, подтверждающие право собственности завещателя на квартиру, не требуется (п. 1 ст. 1124 ГК РФ; п. п. 9, 14, 18 Методических рекомендаций).

Если завещание записано со слов завещателя нотариусом, текст такого завещания до его подписания должен быть полностью прочитан самим завещателем в присутствии нотариуса, а совместное завещание супругов, написанное одним из супругов, должно быть прочитано в присутствии нотариуса другим супругом. Если завещатель не может лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание (п. 2 ст. 1125 ГК РФ).

Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны Ф.И.О. и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность (п. 4 ст. 1125 ГК РФ).

При удостоверении совместного завещания супругов нотариус обязан осуществлять видеофиксацию процедуры совершения такого завещания, если супруги не возражают против этого (п. 5.1 ст. 1125 ГК РФ).

На завещании указываются место и дата его удостоверения (кроме закрытого завещания) (п. 4 ст. 1124 ГК РФ).

Закрытое завещание передается нотариусу завещателем в заклеенном конверте в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Такой конверт запечатывается нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись со сведениями о завещателе, месте и дате принятия закрытого завещания, а также о Ф.И.О. и месте жительства каждого свидетеля (п. п. 1 — 3 ст. 1126 ГК РФ).

За нотариальное удостоверение завещания уплачивается госпошлина (или нотариальный тариф — при обращении к частному нотариусу) (ч. 1, 2 ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате).

Справка. Размер госпошлины (тарифа)

Размер госпошлины (нотариального тарифа) за удостоверение завещаний, за принятие закрытого завещания составляет 100 руб. Инвалиды I и II группы уплачивают госпошлину в размере 50 руб. (пп. 13 п. 1 ст. 333.24, п. 2 ст. 333.38 НК РФ).

Также при обращении к частному нотариусу оплачиваются услуги правового и технического характера в соответствии с установленными тарифами (ч. 6, 7 ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате).

Если законом право совершения нотариальных действий предоставлено должностным лицам органов местного самоуправления и консульских учреждений РФ, завещание может быть удостоверено вместо нотариуса такими должностными лицами (п. 1 ст. 1124, п. 7 ст. 1125 ГК РФ).

Кроме того, к нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются (ст. 1127 ГК РФ):

1)завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других медицинских организациях в стационарных условиях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих организаций, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

2)завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом РФ, удостоверенные капитанами этих судов;

3)завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических, антарктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций, российских антарктических станций или сезонных полевых баз;

4)завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

5)завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Материал подготовлен специалистами «КонсультантПлюс»/Электронный журнал «Азбука права»