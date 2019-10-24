Дети на дороге: школьники призвали бердчан соблюдать ПДД

Декадник дорожной безопасности «Внимание, осенние каникулы!», объявленный ГАИ региона, как нигде оказался актуален в Бердске. Напомним, что уже в нынешнем октябре на дорогах города пострадало от автомобилистов 7 пешеходов. Причём, все семеро бердчан — от мала до велика — были сбиты на пешеходных переходах. На столь большое количество пострадавших не могли не откликнуться во втором полку ДПС Госавтоинспекции по Новосибирской области, в юрисдикции которого находится безопасность дорожного движения в Бердске. — В Бердске, — рассказали сайту «Свидетель» в пресс-службе второго полка ГИБДД, — сотрудники Госавтоинспекции с активистами отряда «ЮИД» из лицея №7 провели на улицах города профилактическую акцию «Уважайте ПДД – не случится ДТП!». Она весьма актуальна ещё и потому, что проводится в преддверии грядущих осенних каникул. — Школьники и автоинспекторы обратились к юным и взрослым горожанам с призывом быть всегда внимательными и строго соблюдать требования ПДД. Особенно в зоне пешеходного перехода. Пешеходам напомнили о недопустимости пользования наушниками и мобильным телефоном во время перехода проезжей части, а также об использовании в темный период времени светоотражающих элементов на одежде и сумках. Водителям рассказали о случаях наездов автотранспорта на пешеходов в зоне пешеходного перехода и просили их быть за рулем всегда наблюдательными. Особая осторожность и контроль за скоростью требуется от водителя в сумерках, когда легко не заметить идущего человека в темной одежде или в свете фар встречного автомобиля, и пропустить возможность своевременной остановки до трагического наезда, подчёркивается в пресс-службе ГИБДД региона. Фото ГИБДД НСО
Декадник дорожной безопасности «Внимание, осенние каникулы!», объявленный ГАИ региона, как нигде оказался актуален в Бердске.
Напомним, что уже в нынешнем октябре на дорогах города пострадало от автомобилистов 7 пешеходов. Причём, все семеро бердчан — от мала до велика — были сбиты на пешеходных переходах.
На столь большое количество пострадавших не могли не откликнуться во втором полку ДПС Госавтоинспекции по Новосибирской области, в юрисдикции которого находится безопасность дорожного движения в Бердске.
— В Бердске, — рассказали сайту «Свидетель» в пресс-службе второго полка ГИБДД, — сотрудники Госавтоинспекции с активистами отряда «ЮИД» из лицея №7 провели на улицах города профилактическую акцию «Уважайте ПДД – не случится ДТП!».
Она весьма актуальна ещё и потому, что проводится в преддверии грядущих осенних каникул.
— Школьники и автоинспекторы обратились к юным и взрослым горожанам с призывом быть всегда внимательными и строго соблюдать требования ПДД. Особенно в зоне пешеходного перехода.
Пешеходам напомнили о недопустимости пользования наушниками и мобильным телефоном во время перехода проезжей части, а также об использовании в темный период времени светоотражающих элементов на одежде и сумках.
Водителям рассказали о случаях наездов автотранспорта на пешеходов в зоне пешеходного перехода и просили их быть за рулем всегда наблюдательными.
Особая осторожность и контроль за скоростью требуется от водителя в сумерках, когда легко не заметить идущего человека в темной одежде или в свете фар встречного автомобиля, и пропустить возможность своевременной остановки до трагического наезда, подчёркивается в пресс-службе ГИБДД региона.
Фото ГИБДД НСО