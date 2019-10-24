Как создать ТСЖ?

Товарищество собственников жилья (ТСЖ) — это объединение собственников помещений в многоквартирном доме (МКД) для совместного управления общим имуществом в МКД либо имуществом собственников помещений в нескольких МКД или нескольких жилых домах, для обеспечения владения, пользования и распоряжения соответствующим имуществом, осуществления деятельности по созданию, содержанию, сохранению и приращению такого имущества, предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в данном МКД или данными жилыми домами, а также иной предусмотренной законом деятельности (ч. 1 ст. 135 ЖК РФ).
Для создания ТСЖ рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.
Шаг 1. Подготовьте устав ТСЖ
1) наименование, включающее слова «товарищество собственников жилья»;
2) место нахождения ТСЖ;
3) предмет и цели его деятельности;
4) порядок возникновения и прекращения членства в ТСЖ;
5) состав, компетенция и порядок избрания органов управления ТСЖ (общее собрание членов и правление ТСЖ), срок избрания правления ТСЖ, порядок принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов;
6) полномочия, порядок и срок избрания председателя правления ТСЖ;
7) состав, компетенция и срок избрания ревизионной комиссии (либо компетенция ревизора) ТСЖ;
иные сведения, например об имуществе ТСЖ, о правах и обязанностях его членов, о порядке реорганизации и ликвидации товарищества, внесения изменений и дополнений в устав.
В уставе ТСЖ может быть предусмотрено использование государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) или иной системы (например, проект «Активный гражданин» — в г. Москве) при решении вопросов, связанных с управлением ТСЖ (п. 2 ст. 2 Закона от 21.07.2014 N 209-ФЗ; п. п. 1.1, 1.2 Порядка, утв. Постановлением Правительства Москвы от 27.02.2018 N 115-ПП).
Шаг 2. Проведите общее собрание собственников помещений в МКД
Решение о создании ТСЖ принимается собственниками помещений в МКД на общем собрании, которое может быть проведено посредством очного, очно-заочного либо заочного голосования (ст. 44.1, ч. 1 ст. 136 ЖК РФ).
В общем собрании собственников помещений в МКД в течение года со дня выдачи разрешения на ввод дома в эксплуатацию вправе принимать участие лица, принявшие от застройщика помещения в данном доме по передаточному акту или иному документу о передаче (ч. 1.1 ст. 44 ЖК РФ).
Сообщение о проведении общего собрания должно быть направлено каждому собственнику помещения в МКД не позднее чем за 10 дней до даты его проведения (ч. 4 ст. 45 ЖК РФ).
В повестку дня необходимо включить вопрос о создании ТСЖ и об утверждении его устава (ч. 5 ст. 45 ЖК РФ).
Общее собрание собственников помещений в МКД, проводимое по вопросу создания ТСЖ, правомочно, если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие более 50% голосов от общего числа голосов (ч. 3 ст. 45 ЖК РФ).
Решение о создании ТСЖ считается принятым, если за него проголосовали собственники помещений в соответствующем МКД, обладающие более 50% голосов от общего числа голосов собственников помещений в таком доме (ч. 1 ст. 136 ЖК РФ).
Устав ТСЖ принимается большинством голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 2 ст. 135 ЖК РФ).
Решения общего собрания собственников помещений в МКД оформляются письменными протоколами и являются обязательными для всех собственников помещений в МКД, в том числе для тех собственников, которые не участвовали в голосовании (ч. 1, 5 ст. 46 ЖК РФ; п. 2 Требований, утв. Приказом Минстроя России от 28.01.2019 N 44/пр).
Протокол общего собрания подписывается всеми собственниками помещений в МКД, проголосовавшими за принятие вышеуказанных решений (ч. 1.1 ст. 136 ЖК РФ).
При создании в предусмотренных законом случаях ТСЖ в нескольких МКД соответствующие решения принимаются на общих собраниях собственников помещений в каждом МКД большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений в данном доме (п. 1 ч. 2 ст. 136 ЖК РФ).
При создании ТСЖ в нескольких жилых домах решения о создании товарищества и об утверждении его устава принимаются по соглашению всех собственников данных домов. Решения об избрании правления такого товарищества, избрании председателя правления товарищества или иных вопросах принимаются в данном случае на общем собрании собственников жилых домов большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов собственников жилых домов (п. 2 ч. 2 ст. 136 ЖК РФ).
Шаг 3. Подайте документы на государственную регистрацию
Для государственной регистрации ТСЖ следует обратиться с необходимыми документами в ИФНС России по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа ТСЖ (п. 8 ст. 51 ГК РФ; п. 2 ст. 8, п. 1 ст. 13 Закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ; п. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 N 506).
К необходимым документам относятся (ч. 2, 5 ст. 136 ЖК РФ; п. 1 ст. 9, ст. 12 Закона N 129-ФЗ):
1) заявление о государственной регистрации ТСЖ;
2) протокол (при создании ТСЖ в нескольких МКД — протоколы по каждому дому) общего собрания собственников помещений в МКД, на котором приняты решения о создании товарищества и об утверждении его устава;
3) устав ТСЖ;
4) сведения о лицах, проголосовавших на общем собрании (собраниях) собственников помещений в МКД за создание ТСЖ, о принадлежащих этим лицам долях в праве общей собственности на общее имущество в МКД;
5) нотариальная доверенность (если с документами обращается представитель);
6) документ об уплате госпошлины.
Справка. Размер госпошлины
За государственную регистрацию ТСЖ уплачивается государственная пошлина в размере 4 000 руб. При наличии возможности обращения с заявлением и уплаты госпошлины через порталы госуслуг и иные порталы, интегрированные с ЕСИА, госпошлина рассчитывается с коэффициентом 0,7 (пп. 1 п. 1 ст. 333.33, п. 4 ст. 333.35 НК РФ).
Документы можно представить (п. 1 ст. 9 Закона N 129-ФЗ; п. 5 Порядка, утв. Приказом ФНС России от 12.08.2011 N ЯК-7-6/489@):
лично или через представителя непосредственно в налоговый орган либо в МФЦ;
почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения;
в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в частности через Единый портал госуслуг или официальный сайт ФНС России.
Также по просьбе заявителя документы могут быть представлены в регистрирующий орган нотариусом. При этом документы направляются нотариусом в форме электронных документов.
Срок государственной регистрации ТСЖ составляет три рабочих дня со дня представления необходимых документов. ТСЖ считается созданным, а данные о нем считаются включенными в ЕГРЮЛ со дня внесения соответствующей записи в этот реестр (п. 2 ст. 11, п. 3 ст. 13 Закона N 129-ФЗ).
Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс/Азбука права