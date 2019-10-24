Как Красный проспект: примут через неделю 2-стороннюю с асфальтом по новому ГОСТу дорогу в Южном Бердска

Только две дороги в Новосибирской области закатали уникальным асфальтобетоном. По новой дороге пустят автобус №1 для подвоза детей к новому садику и школе.

Вице-мэр Бердска Владимир Захаров оценил качество новой дороги в микрорайоне Южном

Сегодня, 24 октября, будет поставлена точка в строительстве дорог в микрорайоне Южном Бердска, ведущих к новому детскому саду и строящейся школе. Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров в четверг провел экскурсию по проезжей части, рассказав о ее преимуществах.

Асфальтовое покрытие в корне отличается от того, что положены на всех других дорогах Бердска и Новосибирской области.

— Верхний слой ЩМА — щебеночно-мастичный асфальтобетон. Такая технология, предусмотренная новым ГОСТом. Пока такие требования по программе «Безопасные и качественные дороги», но скоро будут везде, — пояснил Захаров, отметив, что таким же образом залит только Красный проспект в Новосибирске, где ремонтировали по БКД.

В проект попала улица Купца Горохова из-за того, что она ведет к открывающемуся на днях детскому саду и строящейся школе.

— Эти два объекта явились локомотивом развития дорожного движения в Южном микрорайоне. Мы потревожили своеобразный тихий уклад жизни местных жителей, но другого момента для строительства дорог, думаю, в этом районе не будет. Благодарим жителей за понимание и содействие, — отметил замглавы, с удовольствием демонстрируя новый асфальт и всю дорожную инфраструктуру — ограждение, ливневку, парковки, освещение, плавные съезды к частным домам, дорожные знаки, светофоры.

По словам Захарова, сложность представляли перепады рельефа при заездах с дороги к коттеджам:

— Дорогу поднять мы не могли, потому что вода должна уходить на ул. Лунную. Мы долго думали и выбрали такое техническое решение. Жители довольны. Сам проверял. На служебном Hyundai спокойно заезжаю и нет проблем.

Пересмотрели первоначальный проект, по которому проезжая часть по ул. Купца Горохова должна быть односторонней. Но по просьбе местных жителей внесли изменения. Это, по словам Владимира Захарова, повлекло некоторые задержки по срокам сдачи дороги.

Новая дорога в Южном

Дорога готова на 100%

Автор видео Анастасия Солодкова



По оценке Антона Антонова, начальника управления капитального строительства, которое является заказчиком строительства дороги, объект готов на 100%. Владимир Захаров отнес 0,01% на монтирование нескольких звеньев дорожного ограждения и уборку строительного мусора.

— Дорога абсолютно проездная. Обеспечено полное примыкание к школе и детскому саду. Знаковое хозяйство и освещение выставлены полностью, светофоры работают, разметка сделана. Объект готов к приему автотранспорта — как муниципального пассажирского, так и личного. Дорога сдается «под ключ», — заявил Владимир Николаевич, поблагодарив губернатора Андрея Травникова, который в феврале 2019 года дал распоряжение дать Бердску денег.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дорога обошлась бюджету в 70 млн рублей. Это с учетом трех этапов строительства дороги, в том числе кругового объезда.

С учетом мнения жителей

Автор видео Анастасия Солодкова



К строительству дороги приступили 30 июля и выполнили ее с хорошим, по оценке Захарова, качеством в кратчайшие сроки. Он акцентировал внимание не том, что затянувшиеся сроки строительства дороги не стали поводом для переноса даты открытия детского сада. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новый садик «Дельфин» ждет получения лицензии и готовится распахнуть двери воспитанникам 31 октября.

Изменят маршрут

Автор видео Анастасия Солодкова



Госстройнадзор в ближайшие дни даст заключение. Но Захаров уверен, что уже сейчас по новой дороге можно запускать общественный транспорт. Разработан, по его словам, и автобусный маршрут, который будет возить детсадовцев и школьников в южный со всего города.

— Сюда будет пущена еще одна единица транспорта №1. Автобус будет сюда заходить, проезжая по ул. Возрождения, разворачиваться, высаживать детей около ворот и снова уезжать на ул. Лунную, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр. — Мы увеличиваем маршрут на одну единицу, чтобы компенсировать потерю времени. Наша задача подвезти детей к детскому саду. Закольцовку мы подумаем, когда введем в эксплуатацию третий участок дороги, согласуем этот вариант с местными жителями.

Парковки для родительских авто

Автор видео Анастасия Солодкова



Парковочные места на дороге вдоль детсадовского забора смогут использовать родители, приводящие ребенка в садик, а также местные жители. Знак «парковка по времени» здесь не предусмотрен.

Как заверил Антонов, УКС сейчас готовит заключение для ГАСН и уже на следующей недели официально сдать объект в эксплуатацию.

— Осталось забетонить 10 метров ограждения — 7 пролетов, которые никак не влияют на сдачу объекта. И мусор убрать — сегодня машина подходит. Осталось навести порядок. Сдача уже идет, — прокомментировал руководитель управления капстроительства.

Автор видео Анастасия Солодкова



Новая дорога в Южном

Дорогу построили ради детсада в Южном