Подозревает убийство пропавшего без вести 14-летнего Евгения Шуршилина из Бердска СК

С учётом того, что ранее мальчик самовольных уходов не совершал, поводов для того, чтобы куда-нибудь уйти на длительное время, не предупредив об этом родственников, у него не имелось, по данному факту следственными органами возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Шуршилин Евгений, 14 лет

22 октября 2019 года в правоохранительные органы Новосибирской области поступило сообщение о безвестном исчезновении жителя города Бердска 2004 года рождения. С учётом того, что ранее мальчик самовольных уходов не совершал, поводов для того, чтобы куда-нибудь уйти на длительное время, не предупредив об этом родственников, у него не имелось, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, утром 22 октября 2019 года мальчик ушел из дома на учёбу в местную школу, после чего информации о местонахождении несовершеннолетнего не имеется, сообщает СК по Новосибирской области.

В настоящее время следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции и волонтёрами проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на скорейшее обнаружение без вести пропавшего.

В город Бердск направлены следователи-криминалисты СКР по Новосибирской области для оказания практической помощи в расследовании уголовного дела. Следователями СКР проведён осмотр места жительства пропавшего, а также местности вблизи дома и школы, где, по предварительным данным, мог находиться мальчик.

Допрашиваются родственники, знакомые и одноклассники несовершеннолетнего, анализируется информация о личности этого мальчика и его окружения. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», продолжается розыск пропавшего утром 22 октября 14-летнего Евгения Шуршилина из Бердска.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» отец подростка Алексей Шуршилин, полиция отрабатывает версию, что его сын уехал из Бердска. Сестра, бабушка и дедушка да и сам отец пребывают в шоковом состоянии. Они думают только о том, чтобы Женя быстрее вернулся домой.

Алексей Шуршилин очень бы хотел, чтобы его слова услышал сын:

-Женя, мы все тебя очень любим. И очень ждем твоего возвращения. Чтобы не случилось, возвращайся скорее домой. Мы не упрекнем тебя ни в чем, не обругаем, не обидим. Не накажем. Ведь ты для нас самый родной человек. Ты даже не представляешь, как сильно мы все переживаем. Вернись домой, сын.

Мальчика ищут как полицейские, так и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Днем 23 октября в соцсети прошло сообщение, что подросток нашелся, мол, играл в игру «Пропади на сутки». Но это была недостоверная информация.

Алексей Шуршилин опровергал факты об игре и то, что сын нашелся.

По словам матери одноклассника Жени Марии Александровны, она впервые слышит об игре «Пропади на сутки».

-Если в школе что-то происходит, это никогда не проходит мимо родителей. Если дети играли бы в такую игру, мы обязательно бы знали, — отметила Мария Александровна.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» Управлении МВД по Новосибирской области, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по розыску ребенка. Опрошены педагоги, одноклассники, отсмотрены видеозаписи, на которые мог попасть несовершеннолетний. Ориентировки разосланы во все отделы полиции. Проверяется вся информация, поступающая от граждан. Ориентирован личный состав отдела, в том числе патрульно-постовая служба. Проверяются места концентрации несовершеннолетних, отметил в Управлении МВД.

Срочный сбор на поиски пропавшего школьника Евгения Шуршилин объявил поисковый отряд «Лиза Алерт» Новосибирска вечером 23 октября. Место встречи — ул. Первомайская, 121, парковка у ТЦ «Орбита». Около 200 человек находились на месте поисковых мероприятий примерно до 4-5 утра.

Если у вас есть информация о мальчике, вы видели похожего ребенка или вам известно о его местонахождении, вы можете сообщить эту информацию отцу мальчика Алексею Шуршилину по телефону 8913-935-45-07.

Отделом МВД России по городу Бердску разыскивается без вести пропавший несовершеннолетний Шуршилин Евгений Алексеевич, 31.10. 2004 года рождения, который 21 октября самовольно ушел из дома 27 по улице Полярной Бердска и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид около 15 лет, рост около 172-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы темного цвета.

На момент ухода был одет в серую шапку, черную куртку с вставками красного цвета, расположенной в районе груди, вельветовые брюки светло-зеленого цвета, ботинки черного цвета. При себе находился школьный рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего просят сообщить в полицию по телефону: 8-383-41-3-00-23, 8-383-09-93, 8-953-887-79-11, 8-383-232-41-10.