Впервые оштрафовал Сбербанк за нарушение закона ЦБ России

Центробанк впервые оштрафовал Сбербанк России за нарушение закона. Кредитное учреждение, возглавляемое Германом Грефом, наказали за пренебрежение положениями Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ.
«Впервые с начала раскрытия информации о штрафах для кредитных организаций ЦБ опубликовал информацию о наложении штрафа на Сбербанк. Банк был оштрафован в связи с нарушением ч. 1 ст. 15.19 КоАП РФ — непредоставление профучастником рынка ценных бумаг информации», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет Банка России. Теперь финорганизацию могут обязать выплатить штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей.
Ранее за подобные нарушения ЦБ наказывал другие крупные российские банки — ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, «Альфа-банк», «ФК Открытие», «Тинькофф» и «Уралсиб». По мнению экспертов, крупные банки в любом случае стараются реже нарушать действующее российское законодательство, в отличие от менее известных и заметных кредитных организаций. Подтверждением этого тезиса может быть то обстоятельство, что данные о штрафах в отношении крупных банков всегда становятся важной новостью, в то время, как на известия о наказании малоизвестных финорганизаций мало кто реагирует.
Источник: ura.news