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Сняли с рейса Новосибирска -Таиланд двух пьяных дебоширов в аэропорту Толмачева

16:45 24.10.2019 Фото: pixabay.com
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Пассажиров самолета не пустили на самолёт из-за оскорбительной лексики и попытки спровоцировать конфликт.

Сняли с рейса Новосибирска Таиланд двух пьяных дебоширов в аэропорту Толмачева
Двух дебоширов не пустили на рейс из Новосибирска в Таиланд

Двух пьяных пассажиров рейса Новосибирск-Пхукет не пустили на самолёт из-за оскорбительной лексики и попытки спровоцировать конфликт, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По имеющейся информации, двое граждан находились в состоянии алкогольного опьянения, использовали нецензурную лексику и пытались спровоцировать конфликт с другими пассажирами. Экипажем авиалайнера было принято решение об отказе в перелете нарушителям общественного порядка», — рассказала Волк.
Дебоширы не подчинились требованиям прибывших полицейских и отказались от медицинского освидетельствования.

Сейчас в отношении нарушителей общественного порядка составлены административные протоколы, все материалы переданы в суд для принятия процессуального решения.

Источник: РИА Новости

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