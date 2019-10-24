Сняли с рейса Новосибирска -Таиланд двух пьяных дебоширов в аэропорту Толмачева

Пассажиров самолета не пустили на самолёт из-за оскорбительной лексики и попытки спровоцировать конфликт.

Двух дебоширов не пустили на рейс из Новосибирска в Таиланд

Двух пьяных пассажиров рейса Новосибирск-Пхукет не пустили на самолёт из-за оскорбительной лексики и попытки спровоцировать конфликт, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По имеющейся информации, двое граждан находились в состоянии алкогольного опьянения, использовали нецензурную лексику и пытались спровоцировать конфликт с другими пассажирами. Экипажем авиалайнера было принято решение об отказе в перелете нарушителям общественного порядка», — рассказала Волк.

Дебоширы не подчинились требованиям прибывших полицейских и отказались от медицинского освидетельствования.



Сейчас в отношении нарушителей общественного порядка составлены административные протоколы, все материалы переданы в суд для принятия процессуального решения.

Источник: РИА Новости